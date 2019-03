Il giovanissimo talento decide la sfida contro l'Empoli ed è ormai una realtà: bianconeri al lavoro per rinnovare il contratto in scadenza nel 2020 e trovargli più spazio.

di Simone Cola - 31/03/2019 15:23 | aggiornato 31/03/2019 17:26

Quello che si conclude oggi è stato un mese di marzo decisamente da ricordare per Moise Kean, il giovanissimo talento della Juventus che partita dopo partita, sfruttando ogni occasione, si è imposto a suon di gol nel calcio italiano tanto con la maglia della Nazionale quanto in bianconero e che oggi può già essere considerato, se non una certezza, sicuramente ben più di una promessa.

Festeggiata la prima da titolare con la Juventus con una doppietta l'8 marzo contro l'Udinese, facile vittoria per la squadra di Allegri in cui Kean oltre a firmare due reti ha mandato in gol anche Emre Can, il classe 2000 è stato chiamato dal commissario tecnico Roberto Mancini per la doppia sfida che avrebbe visto l'Italia impegnata contro Finlandia e Liechtenstein nel cammino verso Euro 2020. Titolare a causa delle assenze di Chiesa e Insigne, il bianconero ha messo a segno due gol in due gare.

È stato allora che il mondo di Moise Kean è cambiato. Il suo nome è finito sulla bocca di tutti, una pressione mediatica che avrebbe potuto stravolgerlo e che ha spinto Allegri a gettare acqua sul fuoco, escludendolo dall'undici titolare nella gara contro l'Empoli. Un timore errato quello del tecnico bianconero, dato che appena entrato, al primo pallone toccato, Kean ha deciso la gara contro i toscani con un gran tiro di destro solo leggermente deviato da Dell'Orco. Due gol in due gare con la Nazionale, tre gol addirittura in tre tiri in Serie A: la Juventus, mentre pensa a rinnovare il contratto del suo giovane campione, deve anche deciderne il futuro.

Juventus, Kean verso il rinnovo: ma quale sarà il suo futuro?

Perché se è vero che le trattative per rinnovare il contratto attualmente in scadenza nel 2020 proseguono spedite - poco prima di Juventus-Empoli Pavel Nedved aveva parlato di "passi in avanti" in tal senso, sottolineando come il club punti molto sul giovane - è anche vero che l'agente di Kean, Mino Raiola, pur consapevole di come restare in bianconero possa non fare altro che bene al suo assistito chiede per lui decisamente più spazio a partire dalla prossima stagione.

L'opinione dell'agente, decisamente condivisibile alla luce delle ultime prestazioni, è che sfruttando ogni occasione avuta a suon di gol Kean abbia dimostrato nonostante la giovanissima età di poter essere un valore aggiunto per la Juventus già da subito, una certezza e non una speranza. Non certo uno a cui va garantito il posto da titolare - privilegio che la Juve non concede a nessuno - ma sicuramente uno che merita più dei 200 minuti e spiccioli avuti a disposizione in stagione tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Il 12 gennaio 2019 Kean segna il primo gol stagionale con la maglia della Juventus nel 2-0 inflitto al Bologna dai bianconeri in Coppa Italia.

4 gol in 203 minuti di gioco sono numeri che dicono tutto: il ragazzo ha qualità, fame e nessuna intenzione di fermarsi. Ma gioca troppo poco, questo pur considerando la giovanissima età e la concorrenza che nel ruolo di punta centrale lo vede giocarsi il posto con un certo Mandzukic, finalista ai Mondiali con la Croazia e pallino di Allegri, e sulle fasce addirittura con Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi e Dybala, senza considerare ovviamente Cristiano Ronaldo. Tutti giocatori di altissimo livello con cui però Kean ha dimostrato di meritare di stare.

Cosa succederà adesso è difficile da immaginare: se poco più di un mese fa la cessione di Kean all'Ajax nell'ambito dello sbarco a Torino di Matthijs de Ligt era un'ipotesi da tenere in considerazione, alla luce delle ultime prove espresse dal giovane - che ha confermato di avere grande maturità non facendosi distrarre dai tanti discorsi extra-calcistici in cui hanno tentato di coinvolgerlo - sembra decisamente improbabile che la Juventus decida di privarsi del suo gioiello.

Moise Kean ha dichiarato di avere imparato moltissimo in allenamento guardando Cristiano Ronaldo.

Il rinnovo, salvo clamorosi colpi di scena, arriverà prossimamente e con esso un adeguamento economico e anche un nuovo posizionamento nelle gerarchie bianconere: Allegri - o chi ne prenderà eventualmente il posto - dovrà necessariamente avere più considerazione per Moise Kean, pur proseguendo un percorso di lenta quanto attenta maturazione, dato che accelerare troppo le tappe rischierebbe di bruciare uno dei più fulgidi talenti su cui poggia il futuro del calcio italiano.

Questa nuova considerazione potrebbe voler dire che non solo Kean avrà più spazio, ma che necessariamente anche il calciomercato bianconero sarà condizionato in entrata e in uscita: non solo potrebbe tramontare l'interesse di Paratici per Isco e James Rodriguez, ma giocatori come Cuadrado e Douglas Costa, ormai fuori dal giro dei titolari, potrebbero chiedere di essere ceduti o finire comunque sul mercato.

Dopo aver esordito il 20 novembre 2018 in amichevole con gli Stati Uniti, Kean ha giocato due gare intere (su due) per le qualificazioni a Euro 2020: in questa stagione in azzurro ha messo insieme 207 minuti, nella Juventus 203.

Tra meno di due mesi Mario Mandzukic avrà 33 anni, e se è scontato che anche per la prossima stagione resterà un punto fermo della Juventus, in cui anno dopo anno si è scoperto sempre più utile, è chiaro che il club bianconero già da tempo sta pensando a chi potrebbe ereditarne il posto. E se la soluzione Paratici l'avesse già in casa? E se fosse proprio Kean?

La sensazione è che la prossima stagione sarà importante tanto quanto questa per il giovane talento classe 2000: avrà più spazio, ma dovrà continuare a dimostrare chi è e quanto vale, superando ancora una volta un esame dopo l'altro. Dal 2020, poi, potrebbe essere finalmente il momento per Moise Kean di prendersi la Juventus.