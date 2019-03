Come spiegato da Allegri, la Joya è andata in tribuna per precauzione. Possibile riposo col Cagliari, si punta la partita contro i rossoneri.

di Redazione Fox Sports - 31/03/2019 09:14 | aggiornato 31/03/2019 09:19

Grosso sospiro di sollievo in casa Juventus dopo l'allarme legato alle condizioni di Paulo Dybala, tenuto in tribuna da Allegri per la partita contro l'Empoli dopo un problema accusato durante le fasi di riscaldamento.

Come spiegato dall'allenatore della Juventus nelle interviste post partita , l'argentino (che era stato annunciato nell'undici titolare) aveva subito un colpo al polpaccio mentre era con la sua Nazionale e ha sentito un indurimento mentre si riscaldava. Da qui la scelta di tenerlo fuori.

La sua esclusione è quindi arrivata per motivi precauzionali, vista l'assenza pesante di Cristiano Ronaldo: secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, Dybala è sereno e convinto che non si tratti di qualcosa di serio. Possibile forse una sua assenza anche nella partita di martedì in casa del Cagliari ma la Joya vorrebbe rientrare sabato per Juventus-Milan, ultima tappa prima dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax.