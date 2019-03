La decisione di non chiamare l'argentino sono dovute al suo atteggiamento durante una riunione tecnica: Maurito è molto deluso.

di Redazione Fox Sports - 31/03/2019 08:18 | aggiornato 31/03/2019 08:23

Proprio quando la telenovela Icardi sembrava superata in casa Inter, la mancata convocazione dell'ormai ex capitano nerazzurro per l'importante sfida di campionato contro la Lazio ha riaperto il vaso di Pandora.

Pare infatti che la decisione presa da Spalletti non fosse stata preannunciata al centravanti dell'Inter e secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, il motivo sarebbero le mancate scuse da parte sua nei confronti dei compagni dopo il rientro in gruppo.

In una riunione tecnica di venerdì, l'allenatore avrebbe chiesto a Icardi se avesse voluto dire qualcosa ai suoi compagni (al completo dopo il ritorno dei giocatori impegnati in Nazionale). La risposta del numero 9 dell'Inter sarebbe stata sbrigativa.

Ho chiarito con lei e con la dirigenza, non devo aggiungere altro.

Questo atteggiamento non è piaciuto a Spalletti che, d'accordo con Zhang e Marotta, lo ha tenuto fuori dalla lista dei convocati nonostante l'assenza di Lautaro Martinez per infortunio. Icardi non riteneva necessarie le scuse mentre il tecnico le pretenderebbe per il bene del gruppo. In attesa di vedere l'elenco dei calciatori che andranno mercoledì in casa del Genoa, il caso Icardi è riscoppiato.