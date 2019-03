I Ducali passano in vantaggio con Gervinho ma Pasalic pareggia. Poi si scatena Zapata che con una doppietta dà i 3 punti ai bergamaschi.

di Redazione Fox Sports - 31/03/2019 16:30 | aggiornato 31/03/2019 18:16

Parma-Atalanta è il lunch match della 29ª giornata di Serie A. La gara del Tardini, fischio d'inizio ore 12.30, vede i padroni di casa reduci dalla sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio. Il 4-1 subito in casa dei biancocelesti non ha permesso al Parma di approfittare della sconfitta della Fiorentina per ridurre il distacco in classifica: i crociati sono 11esimi con 33 punti, quattro in meno dei viola. Discorso diverso per l'Atalanta, che lotta ancora per un posto in Europa per la prossima stagione, ma che è stata bloccata in casa dal Chievo con un pareggio nell'ultima giornata. La squadra di Gasperini è settima in classifica con 45 punti, due in meno della Lazio sesta.

L'Atalanta batte il Parma per 3-1

I padroni di casa vanno in vantaggio con Gervinho nel primo tempo ma Pasalic trova il pareggio prima del 45esimo. Poi si scatena Zapata: il colombiano fa doppietta e regale i 3 punti alla squadra di Gasperini.

Il Parma sarà impegnato in casa del Frosinone nel turno infrasettimanale, mercoledì 3 aprile alle 21. L'Atalanta, invece, chiuderà il 30esimo turno giovedì 4 aprile alle 21 in casa contro il Bologna. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Parma-Atalanta: