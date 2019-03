Vittoria importantissima della SPAL che si aggiudica il delicatissimo scontro salvezza contro il Frosinone grazie a un gol di Vicari.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 31/03/2019 20:01

Una gara fondamentale per la salvezza è Frosinone-SPAL, match in programma domenica 31 marzo alle 15 al Benito Stirpe e valida per la 29ª giornata di Serie A. I ciociari sono reduci da un altro scontro salvezza, la gara persa contro l'Empoli nell'ultima giornata: un risultato, quello contro i toscani, che ha fatto sì che la squadra di D'Aversa abbia perso terreno rispetto al Bologna, terzultimo con 24 punti, 7 in più del Frosinone. La SPAL, dal canto suo, è quindicesima in classifica con 26 punti, comunque coinvolta nella lotta salvezza nonostante la vittoria contro la Roma nell'ultimo turno, tre punti che hanno rilanciato i ferraresi in classifica.

53 Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Frosinone v SPAL - Serie A 2018/2019-foto-54

Chiudi 1 di 53

Vittoria importantissima della SPAL che si aggiudica il delicatissimo scontro salvezza contro il Frosinone grazie a un gol di Vicari.

Nel turno infrasettimanale il Frosinone sarà impegnato in casa contro il Parma, nel match di mercoledì 3 aprile alle 21. Anche la SPAL giocherà in casa, stesso giorno alla stessa ora del Frosinone: al Paolo Mazza arriverà la Lazio di Inzaghi. Ma adesso ecco gol e highlights di Frosinone-SPAL: