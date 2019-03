Il Cholito Simeone porta in vantaggio la squadra guidata da Pioli, quella di Mazzarri risponde con un gioiello di Baselli che fissa il risultato sull'1-1.

di Redazione Fox Sports - 31/03/2019 20:01

Fiorentina-Torino è il match del Franchi della 29ª giornata di Serie A in programma domenica 31 marzo alle 15. Gli uomini di Pioli arrivano alla gara dopo lo stop subito contro il Cagliari nell'ultimo turno: i viola non vincono in campionato dallo scorso 17 febbraio, quando superarono la SPAL 4-1. La Fiorentina si trova esattamente a metà classifica, al decimo posto con 37 punti, a 5 lunghezze dalla Sampdoria nona.

Anche il Toro è reduce da una sconfitta, il 3-2 subito all'Olimpico ad opera del Bologna, che ha rilanciato i felsinei in ottica salvezza e bloccato la corsa all'Europa dei granata. La squadra di Mazzarri è ottava in classifica con 45 punti, uno in meno rispetto a Lazio e Atalanta.

Nel turno infrasettimanale la Fiorentina sarà impegnata in casa della Roma nel match di mercoledì 3 aprile alle 21. Il Torino giocherà lo stesso giorno alla stessa ora, in casa contro la Sampdoria. Ma adesso ecco gol e highlighs di Fiorentina-Torino: