Mattia Destro regala al Bologna un successo che sembrava sfumato dopo la rete di Boga al 92', che aveva pareggiato il vantaggio di Pulgar.

di Redazione Fox Sports - 31/03/2019 23:05

Bologna-Sassuolo è la gara della 29ª giornata di Serie A che si gioca domenica alle 18 al Dall'Ara. Con la vittoria in casa del Torino per 3-2, i felsinei hanno spinto in classifica in ottica salvezza: il Bologna resta terzultimo con 24 punti ma tiene il passo dell'Empoli, subito sopra ad un punto di distanza, che ha vinto contro il Frosinone nella scorsa giornata. Discorso diverso per il Sassuolo, che ha perso in casa contro la Sampdoria e che è 13esimo con 32 punti.

Arriva addirittura al 96' il gol vittoria di Mattia Destro, che regala al Bologna un successo che sembrava sfumato dopo la rete di Boga al 92', che aveva pareggiato il vantaggio di Pulgar.

Nel turno infrasettimanale, il Bologna sarà impegnato nel posticipo di giovedì 4 aprile in casa dell'Atalanta, fischio d'inizio ore 21. Anche il Sassuolo giocherà giovedì ma alle 19, quando al Mapei Stadium arriverà il Chievo ultimo in classifica. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlightsdi Bologna-Sassuolo: