La diretta live della gara di Formula 1 del Gran Premio del Bahrein 2019. I piloti Ferrari scattano dalla prima fila, seguiti dai rivali della Mercedes.

di Matteo Bellan - 31/03/2019 16:55 | aggiornato 31/03/2019 17:28

Formula 1, GP Bahrein 2019: la diretta live della gara

9/57 - I piloti Mercedes reagiscono e cercano di avvicinarsi ai rivali della Ferrari. Norris ha passato Magnussen e guida il terzetto completato da Gasly.

8/57 - Leclerc ha 1"6 di vantaggio su Vettel. Poi ci sono Hamilton, Bottas, Verstappen, Ricciardo, Raikkonen, Hulkenberg, Perez e Magnussen in top 10. Gasly dodicesimo dietro Norris.

7/57 - Leclerc guadagna su Vettel. Intanto Hamilton si è avvicinato al tedesco e tiene Bottas a distanza.

6/57 - LECLERC PASSA VETTEL! LOTTA TRA I PILOTI FERRARI!

5/57 - Vettel ha Leclerc attaccato adesso! Hamilton a circa 3" dalla coppia Ferrari e con 4" di vantaggio su Bottas, che ha Verstappen nuovamente vicino. Magnussen, Ricciardo, Raikkonen, Hulkenberg in top 10.

4/57 - Leclerc inizia a recuperare su Vettel, poco più di un secondo tra i due. Verstappen in difficoltà, si è staccato da Bottas e viene attaccato da Sainz. Lo spagnolo fora dopo un contatto con Max, viene passato da tutti.

3/57 - Ferrari in vetta, con Vettel che ha circa 1"7 su Leclerc. Poi Hamilton a 2" da Charles, quarto Bottas. Verstappen vicino al finlandese, ma insidiato da Sainz.

2/57 - Leclerc passa Bottas ed è secondo! Charles reagisce, mentre anche Hamilton riesce a superare il finlandese. Vettel cerca l'allungo in testa. Stroll e Grosejan ai box, contatto al via e dunque pit-stop obbligato.

1/57 - Gara partita! Vettel prende la testa della corsa, anche Bottas passa il poleman Leclerc, con Hamilton che insidia il monegasco. Quinto Verstappen, davanti a Sainz e Magnussen.

LAP 1/57: Vettel gets a great start and passes Leclerc in the run down to Turn 1#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/WXhZkxbtns — Formula 1 (@F1) March 31, 2019

17:10 - Cominciato il giro di formazione, nel quale si corre a velocità ridotta e mantenendo le posizioni conquistate nelle qualifiche.

17:05 - È iniziato il conto alla rovescia, i piloti sono negli abitacoli delle rispettive vetture e si preparano per il giro di ricognizione.

17:00 - Mancano solamente 10 minuti all'inizio della gara di Formula 1 in Bahrein! Le monoposto sono tutte schierate sulla griglia di partenza. Si inizia a sentire la tensione per questa corsa che si preannuncia spettacolare. 57 i giri totali che andranno percorsi. Da segnalare che c'è parecchio vento.

Race weather 👀



It's dry, but a bit blowy out on track #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/kNmWiHrT2z — Formula 1 (@F1) March 31, 2019

Formula 1: il resoconto delle Qualifiche a Sakhir

È arrivato il tanto atteso giorno della gara di Formula 1 presso l'International Circuit di Sakhir. La corsa scatta alle ore 17:10 italiane, ovvero le 18:10 locali. Dalla pole position parte Charles Leclerc, che nelle qualifiche ha fatto segnare il tempo record della pista. Il giovane pilota monegasco guida il riscatto Ferrari, dopo il deludente weekend in Australia. Al suo fianco parte il compagno Sebastian Vettel, pure lui accreditato di un ottimo passo gara e vincitore delle ultime due edizioni del GP.

Mai da sottovalutare i piloti Mercedes. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas scattano dalla seconda fila, ma pur non avendo lo strapotere visto a Melbourne faranno di tutto per mettere i bastoni tra le ruote ai rivali della Ferrari. Più in difficoltà Max Verstappen, quinto in griglia che con la Red Bull ha mostrato di avere un po' di decimi di ritardo rispetto a chi gli è davanti. Per lui l'obiettivo podio sarà forse difficile da raggiungere, però l'olandese venderà cara la pelle come sempre.

Ovviamente da seguire anche l'andamento della gara degli altri piloti. Kevin Magnussen e Romain Grosjean, rispettivamente, sesto e ottavo in griglia, con la Haas motorizzata Ferrari possono puntare a un buon risultato. Da vedere cosa riuscirà a fare la McLaren con Carlos Sainz (settimo) e il rookie Lando Norris (decimo), visto che la monoposto di Woking si è confermata efficace in qualifica ma ancora da scoprire bene in gara. Curiosità certamente pure per Kimi Raikkonen (nono) e Antonio Giovinazzi (sedicesimo) con l'Alfa Romeo. Nel mirino anche i piloti Renault, con Daniel Ricciardo che parte dall'undicesima casella e Nico Hulkenberg addirittura dalla diciassettesima. Hanno deluso sabato, così come Pierre Gasly con la seconda Red Bull: parte tredicesimo.