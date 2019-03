Formula 1 Bahrein, Hamilton: "Charles meritava". Leclerc: "Deluso"

Le dichiarazioni dei piloti dopo la spettacolare gara di Sakhir. In casa Mercedes ammettono che la vittoria è stata fortunata. Tanto dispiacere nel team Ferrari, doppietta sfumata.

di Matteo Bellan - 31/03/2019 20:26 | aggiornato 31/03/2019 20:33

Mercedes che nella gara del Gran Premio del Bahrein 2019 di Formula 1 accetta volentieri il regalo della Ferrari e timbra un'altra doppietta. Stavolta è Lewis Hamilton a vincere, con Valtteri Bottas che finisce secondo. Punteggio praticamente pieno per la scuderia di Brackley dopo i primi due appuntamenti del campionato.

Incredibile quanto successo a Charles Leclerc, che a dieci gira dalla fine ha accusato un problema all'ERS della sua SF90 mentre era saldamente in testa alla corsa. La perdita di potenza al suo motore gli fa inevitabilmente perdere i secondi di vantaggio che aveva sugli inseguitori. La sua fortuna è stata l'ingresso della Safety-Car negli ultimissimi giri, fatto che gli ha permesso di mantenere la terza posizione e dunque il podio, minacciato da Max Verstappen. Per lui anche il punto bonus per il best lap realizzato.

Il pilota monegasco deluso, dopo la prima pole in Formula 1 di sabato poteva vincere anche la sua prima gara. Ha comunque conquistato il primo podio nel campionato e con la Ferrari, però non può essere felice. Scontento anche Sebastian Vettel, che ha commesso un errore mentre lottava con Hamilton per la seconda posizione. Si è girato, andando a spiattellare le gomme e successivamente ha perso anche l'ala anteriore. Sbaglio che lo ha costretto a rientrare al box, perdendo così ogni chance di fare meglio del quinto posto finale.

Lewis Hamilton consola Charles Leclerc al termine della gara di Formula 1 in Bahrein

Formula 1, GP Bahrein 2019: Hamilton e Bottas fortunati

Hamilton nell'immediato post-gara del Bahrein ha ammesso di essere stato molto fortunato a vincere a Sakhir. Il cinque volte campione del mondo di Formula 1 confessa che la vittoria doveva andare a Leclerc.

Gara difficile, la Ferrari è stata incredibile per tutto il weekend. Sono andato a parlare con Charles perché ha fatto un lavoro fantastico, sono sicuro che sia un risultato devastante per lui perché meritava di vincere. Siamo sicuramente stati fortunati, però dobbiamo sfruttare le opportunità quando arrivano. Io ho dato tutto, ho spinto al massimo. La battaglia con Vettel è stata divertente, non ci siamo toccati. Grande risultato per il team, vista la difficoltà di questo GP. Leclerc potrà vincere tante gare in futuro, congratulazioni a lui. Deve tenere la testa su, non vedo l'ora di gareggiare con lui.

Anche Bottas ha ammesso che oggi la Mercedes ha ricevuto un regalo da parte della Ferrari, però ne ha saputo approfittare per conquistare altri punti importanti.

Siamo stati fortunati oggi, però siamo stati tranquilli e non abbiamo commesso errori. La macchina è stata molto affidabile. Il vento è stato tanto, in fabbrica hanno fatto un grande lavoro. Io non ho fatto una grande corsa, ma ho tenuto la macchina bene e non ho fatto errori. Il mio primo giro è stato buono, ho battagliato bene con Lewis ma poi lui è arrivato davanti e gli faccio i complimenti.

Sebastian Vettel e Charles Leclerc delusi dopo la gara di Formula 1 in Bahrein

Leclerc e Vettel delusi dopo la gara a Sakhir

Leclerc oggi è certamente il pilota più deluso del Gran Premio del Bahrein 2019. Nel post-gara è stato consolato sia dal team Ferrari che dal rivale Hamilton. Un vero peccato aver visto sfumare così una vittoria che era ormai certa.

Il problema è stato improvviso, prima non avevo avvertito niente. Succede, fa parte del motorsport. Non era la nostra giornata, ma rimango fiducioso. Il team ha fatto un grande lavoro per recuperare dopo l'Australia. Sono estremamente deluso, come tutta la squadra. Sono cose che succedono in una stagione. Comunque in mezzo alla sfortuna siamo stati fortunati nel tenere la terza posizione grazie alla safety-car. È molto dura mandare giù questo risultato, il terzo posto non era quello che meritavamo, ma torneremo ancora più forti.

Peggio di lui Vettel, che ha concluso col quinto posto e ha buttato via la possibilità di poter vincere o essere almeno sul podio. Ora Seb deve stare attento anche alla concorrenza del compagno, che si è dimostrato più forte di lui a Sakhir.

Io e Hamilton eravamo molto vicini, ho cercato di riprendere l'interno come nel giro prima. Ho fatto un errore, ho perso il posteriore e mi sono girato. Nel testacoda ho danneggiato a tal punto le gomme da avere quelle vibrazioni che poi hanno causato il guasto dell'ala anteriore. Dopo la partenza avevo capito che sarebbe stata una gara difficile per me. La macchina era complicata da guidare, Charles ha faticato meno e mi ha superato. Nel secondo stint le cose sono andate meglio con le gomme medie, però non avevo il passo che avrei voluto avere. Non è stata la gara che volevamo, siamo partiti primo e secondo. Serata deludente. Non so cosa sia successo a Leclerc, è stato sfortunato, era la sua gara.