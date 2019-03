Succede come sempre di tutto nel corso del derby di Glasgow: Morelos ancora espulso, protagonista il capitano dei biancoverdi, Scott Brown.

di Redazione Fox Sports - 31/03/2019 15:42 | aggiornato 31/03/2019 16:47

È successo come sempre di tutto e la notizia non sorprende affatto. L'Old Firm è così, regala emozioni sotto ogni aspetto. Il derby di Glasgow se l'è aggiudicato il Celtic, vincendo 2-1 sui Rangers davanti ai 55mila spettatori del Celtic Park, e adesso si avvicina al suo 50esimo titolo, l'ottavo consecutivo.

Sono 13 adesso i punti di distacco dai rivali, a sette match dalla fine del campionato. Il gol della vittoria è stato segnato da James Forrest (di Odsonne Eduard e Ryan Kent le altre reti), i Rangers hanno giocato in inferiorità numerica già dal primo tempo per via dell'espulsione (ancora una volta) del colombiano Alfredo Morelos, colpevole di aver colpito a palla lontana Scott Brown al 31'.

Morelos is both the stupidest, and most box office player in the whole of European football. Phenomenal scenes! #OldFirm pic.twitter.com/9CdRQ2cP6e — Jamie Stewart (@Bold_JStewart) March 31, 2019

Scott Brown heartbroken at the Morales red card 😂😂😂 #Celtic



pic.twitter.com/CW3gYGzMGq — Piarais Mac Alastair (@piarais91) March 31, 2019

Il capitano del Celtic è stato protagonista anche di altri episodi molto tesi e provocatori nei confronti dei rivali. Nella ripresa ha subito un altro colpo, stavolta da Ryan Kent, per aver allontanato il pallone perdendo tempo.

Ryan Kent dropping Scott Brown. You just cannot beat the old firm derby🤣 pic.twitter.com/443ecBvlDC — jack (@Icfcjack) March 31, 2019

E alla fine del match tutti i giocatori della squadra di Steven Gerrard sono andati a cercarlo, facendo scatenare delle mischie sedate poco dopo, tra manate, spintoni e magliette strappate. Insomma, tutto nella norma.