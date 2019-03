La certezza di Sarri è una: non lascerà la panchina, come una parte dei tifosi vorrebbe,

Ho bisogno di lavorare per cambiare la loro opinione. Se vinci, i tifosi saranno felici, dobbiamo essere migliori e devi vincere partite come fatto oggi.

L'allenatore italiano si è detto anche concentrato sull'obiettivo, la conquista di un pass per la prossima Champions League, e ha spiegato l'unica ricetta valida per conquistare i tifosi.

C'è una grossa differenza tra City, Liverpool e noi: noi stiamo provando a crescere, ma dobbiamo lavorare tanto. Quando sono arrivato qui, la squadra in classifica era a 30 punti dal City, quinta e migliorare i risultati non è stato un lavoro facile.

In merito alla prestazione dei suoi, Sarri ha spiegato in conferenza di essere convinto del fatto che la sua squadra abbia meritato la vittoria sul campo del Cardiff. Inevitabilmente, però, le domande dei cronisti si sono concentrate sull'atteggiamento tenuto dai tifosi del Chelsea nei confronti dell'allenatore italiano. Che ha fornito una sua lettura dei fatti:

Nella conferenza postpartita, Sarri ha ammesso di essere rimasto colpito dall'atteggiamento dei tifosi del Chelsea. Nei fatti, una parte del tifo Blues ha assunto una posizione chiara e opposta alla presenza dell'ex guida del Napoli in panchina. “Non sai cosa stai facendo” e “Vogliamo Sarri fuori”, come riporta il Mirror, sono stati alcuni dei cori rivolti all'indirizzo dell'allenatore italiano.

Vittoria nel recupero e corsa al quarto posto in Premier League che prosegue. In casa Chelsea però non torna la tranquillità dopo il successo sul campo del Cardiff . Le reti di Azpilicueta e Loftus-Cheek nel finale hanno permesso ai Blues di rimontare il vantaggio dei Bluebirds con Camarasa, ma l'allenatore italiano è stato nel mirino dei suoi tifosi per tutta la partita, con cori che partivano dallo spicchio di stadio destinato ai sostenitori del Chelsea e indirizzati a Sarri .

