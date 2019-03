Il comunicato delle forze dell'ordine parla di 3 arresti per "violazioni settarie della pace" e altri tre per "reati di ordine pubblico" nel corso della partita.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 31/03/2019 18:38 | aggiornato 31/03/2019 19:53

In un accesissimo (come sempre) Old Firm, che ha visto il Celtic sconfiggere i Rangers 2-1, sono stati registrati 3 arresti per "violazioni settarie della pace" e altri tre per "reati di ordine pubblico".

Per quanto riguarda questi ultimi tre casi, nello specifico, un tifoso era completamente ubriaco, un altro ha tentato di resistere all'arresto e un altro ancora ha tentato di entrare nello stadio con dell'alcol.

Queste notizie si aggiungono al clima tesissimo in mezzo al campo, in un match che ha confermato le aspettative, offrendo spettacolo sia dal punto di vista dei gol che dei contatti fisici, con il capitano dei biancoverdi Brown grande protagonista (sotto tutti i punti di vista). A farne le spese di questo clima è stato ancora una volta il colombiano Alfredo Morelos, espulso già alla mezzora del primo tempo.