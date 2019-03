Roma, via al mercato degli attaccanti: tre nomi per il dopo Dzeko

Di sicuro il suo acquisto non sarebbe a prezzo di saldo visto che lo United lo prelevò dalla Juventus 3 anni fa per la cifra (ai tempi) record di 114 milioni di euro. Ma il Real Madrid ha puntato seriamente Pogba che potrebbe essere il primo rinforzo di calciomercato per far tornare i Blancos sul tetto d'Europa.

Il momento del ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid sembra aver riportato fiducia ai tifosi dei Blancos che guardano con ottimismo in particolare alla prossima sessione di calciomercato in cui uno dei grandi obiettivi dei campioni d'Europa uscenti sembra essere Paul Pogba .

