Kash Ali is disqualified after biting David Price 👀 Scum! #TWBW pic.twitter.com/ZHRm7rs3cz

Ali ha colto l'occasione per mordere l'avversario, lasciando il segno dei suoi denti sul suo torso. L'arbitro ha deciso così di squalificarlo e dare la vittoria a Price, che comunque stava vincendo punti. In un'intervista successiva al match di boxe, P rice ha affermato di essere stato morso più volte durante il combattimento :

Il morso di Tyson a Holyfield ha fatto epoca, con quel pezzo di orecchio strappato nel corso del loro combattimento do boxe. A distanza di anni, Iron Mike ha trovato un "degno erede". Il pugile britannico Kash Ali è stato infatti squalificato per aver morso il suo avversario, David Price , durante un combattimento nella categoria dei pesi massimi di sabato scorso a Liverpool.

Durante il loro match valido per la categoria dei pesi massimi andato in scena sabato scorso a Liverpool, il pugile britannico ha imitato Iron Mike con Holyfield.

