L'ex giocatore di Milan e Genoa fa il suo esordio con la maglia delle Super Aquile: era stato tesserato nel giugno del 2015.

di Redazione Fox Sports - 31/03/2019 10:38 | aggiornato 31/03/2019 10:43

Una dote fondamentale per un calciatore è sicuramente la perseveranza e non si può dire che Adel Taarabt ne sia sprovvisto dato che nella serata di ieri è riuscito a fare il suo debutto con la maglia del Benfica. Piccolo particolare: il suo acquisto da parte delle Super Aquile è datato 12 giugno 2015.

Nella partita casalinga di SuperLiga contro il Tondela, il Benfica stava faticando a trovare il vantaggio e il tecnico Bruno Lage ha deciso al 71esimo di mandare in campo Taarabt che a sorpresa era rientrato nella lista dei convocati.

La sfida è terminata 1-0 per i padroni di casa grazie a un gol di Seferovic che permette al Benfica di rimanere in testa alla classifica con il Porto ma molte attenzioni sono state rivolte al marocchino che fu acquistato quasi 4 anni fa e poi mandato in prestito al Genoa.

Taarabt non aveva mai esordito in prima squadra (all'attivo aveva 7 presenze con il Benfica B) e finalmente è riuscito a esordire davanti al "suo" pubblico festeggiando anche una vittoria importante. E dimostrando che la perseveranza non gli manca di certo.