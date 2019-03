Roger Federer batte Denis Shapovalov in due set e si qualifica per la finale del Miami Open dove giocherà contro il campione in carica John Isner.

di Diego Sampaolo - 30/03/2019 02:31 | aggiornato 30/03/2019 20:34

Il maestro svizzero Roger Federer ha impartito una lezione di tennis al giovane canadese Denis Shapovalov vincendo la semifinale in 6-2 6-4 dopo un’ora e 15 minuti. John Isner ha vinto la semifinale contro il diciottenne canadese Felix Auger Aliassime 7-6 (7-3) 7-6 (7-4) dopo 1 ora e 53 minuti qualificandosi per la finale del Miami Open per il secondo anno consecutivo.

Federer si è qualificato per la quinta finale della sua carriera nel torneo della Florida. Il trentasettenne di Basilea ha vinto la cinquantacinquesima partita a Miami e la diciassettesima in questa stagione. Shapovalov ha disputato la terza semifinale della sua carriera in tornei Masters 1000 dopo quelle perse nel 2017 a Montreal e a Madrid nel 2018.

Shapovalov ha tenuto la battuta in un primo game molto lungo al diciottesimo punto dopo aver annullato un break point. Federer è andato in testa con un primo break nel terzo game e lo ha confermato tenendo il servizio per il quarto game. Il venti volte campione Slam ha vinto otto dei nove punti successivi portandosi in vantaggio per 4-1 con un doppio break. Shapovalov ha salvato due set point al servizio nel settimo game ma Federer ha portato a casa il primo set nel game successivo al servizio dopo 35 minuti di gioco.

Shapovalov ha provato una reazione all’inizio del secondo set quando ha avuto due palle break sul 15-40 nel secondo game ma Federer le ha salvate tenendo il servizio con uno smash.

Federer è andato in vantaggio di un break nel terzo game dopo un errore di dritto di Shapovalov. Shapovalov ha salvato una palla del doppio break con una volée sul 4-2.

Nel nono game Federer ha avuto il primo match point in risposta sul 5-3 ma Shapovalov l’ha salvato con un serve and volley. Federer ha servito per il match nel decimo game centrando la sua cinquantesima finale in un torneo Masters 1000. Nella finale di Domenica l’elvetico andrà a caccia del ventesimo titolo Masters 1000 della sua carriera. Federer guida per 5-2 nei sette confronti diretti con John Isner, ma il gigante di Greensboro ha vinto l’ultimo match con il rossocrociato a Parigi Bercy nel 2015.

Federer: "Questo è uno dei momenti preferiti della mia vita"

Roger Federer:

Dovevo giocare molto bene, altrimenti Shapovalov mi avrebbe messo in seria difficoltà. Non dovevo dargli ritmo. Non penso che Denis non avesse nulla da perdere. Era comunque una semifinale e le persone e i media si aspettano sempre qualcosa da Denis o Felix Auger Aliassime. Il mio obiettivo in questo periodo della mia carriera è vincere tornei. Diventare numero 1 è veramente difficile. Dovrei giocare almeno tre Slam a questo livello nello stesso anno. Penso che non sia ragionevole pensare così a 37 anni. Penso che questo sia uno dei momenti preferiti della mia vita

Isner ha vinto il nono tie-break su dieci set disputati in questo torneo. L’unico set vinto senza ricorrere al tie-break è stato quello vinto per 7-5 contro lo spagnolo Albert Ramos Vinolas.

Il diciottenne Auger Aliassime non è riuscito a convertire tre break point nel quinto game. Il Next Gen canadese ha strappato la battuta al gigante di Greensboro nel settimo game e ha confermato il break mantenendo il servizio con un passante incrociato di rovescio.

Il teenager di Montreal ha tenuto il servizio fino al decimo game quando ha servito per il primo set sul 5-4, ma ha subito il controbreak dopo aver commesso tre doppi falli. Il tie-break si è aperto con quattro mini-break. Sul punteggio di 3-3 Isner ha vinto gli ultimi quattro punti con un mini-break nel settimo punto.

Il secondo set è rimasto in equilibrio fino al sesto game quando Auger Aliassime ha sfruttato la seconda palla break che gli ha consentito di prendere un vantaggio di 4-2, ma ha commesso un doppio fallo nel momento di servire per il secondo set concedendo a Isner due break point. Lo statunitense ha trasformato la seconda chance di controbreak sul 3-5 quando Auger Aliassime ha mandato in rete una volée di dritto sulla seconda palla break. Isner ha riportato il punteggio in parità con il diciassettesimo ace della partita.

Nel secondo tie-break Isner ha preso subito il largo portandosi sul 3-0 grazie ad un mini-break prima di concludere la partita al primo match point con un ace dopo 1 ora e 55 minuti.

John Isner:

Avevo detto alla conferenza che sarebbe stato difficile confermare il mio titolo vinto l’anno scorso, ma ora sono ad un match dalla seconda vittoria consecutiva e spero di poter smentire me stesso. Per me è già incredibile essere in finale

Auger Aliassime non ha retto la pressione nei momenti decisivi del match ma potrà festeggiare il notevole miglioramento nel Ranking ATP dalla cinquantesima alla trentatreesima posizione, che gli potrebbe consentire di diventare testa di serie al prossimo Roland Garros.

Felix Auger Aliassime:

Mi sono fatto prendere dal nervosismo. Non riuscivo più a mettere una seconda di servizio. E’ una sconfitta difficile da digerire

I gemelli Bryan in finale nel doppio

I gemelli statunitensi Bob e Mike Bryan si sono qualificati per la finale di Miami per la settima volta in carriera battendo Lukasz Kubot e Marcelo Melo per 7-6 (9-7) 6-7 (8-10) 14-12 dopo aver salvato quattro match point nel super tie-break decisivo. I due fuoriclasse del doppio affronteranno la coppia inedita formata da Stefanos Tsitsipas e Wesley Koolhof, che hanno avuto la meglio su Ivan Dodig e Edouard Roger Vasselin per 6-3 6-7 (2-7) 10-8.

Mertens e Sabalenka a caccia del Sunshine Double nel doppio femminile

La belga Elise Mertens e la bielorussa Aryna Sabalenka si sono qualificate per la seconda finale consecutiva di doppio dopo il recente trionfo di Indian Wells grazie al successo in semifinale contro Ashleigh Barty (finalista del singolare in questo torneo) e Victoria Azarenka per 7-6 (7-5) 7-5.

Mertens e Sabalenka giocheranno la finale contro la coppia formata dall’australiana Sam Stosur e dalla cinese Zhang Shuai , che hanno battuto le sorelle di Chinese Taipei Haoching e Latisha Chan per 6-7 (6-8) 7-5 10-8.