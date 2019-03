Nella stagione 1993/1994 il Deportivo La Coruna perde il titolo all'ultimo minuto dell'ultima giornata: una storia a cui oggi in Spagna hanno dedicato un documentario.

Mentre oggi si trova al quinto posto della Segunda Division, con l'obiettivo dichiarato di tornare nel massimo livello calcistico spagnolo a cui sente di appartenere, un tempo il Deportivo La Coruna fu una delle squadre più importanti della Liga, fiera antagonista di Real Madrid e Barcellona, i club che da sempre dominano il calcio iberico. Furono gli anni del Superdépor, stagioni esaltanti in cui una compagine venuta praticamente dal nulla fece innamorare tifosi di ogni parte del mondo.

Lo fece grazie a un gioco coraggioso e spumeggiante, a tanti campioni che all'ombra del Riazor, lo stadio che dal 1944 ospita le gare dei galiziani, trovarono il modo di esprimersi al meglio. Quel Deportivo La Coruna sarebbe però stato ricordato non solo per i suoi successi - tra il 1992 e il 2003 un club che non aveva mai vinto nulla conquistò una Liga, due coppe del Re e tre Supercoppe di Spagna - ma soprattutto a causa di un episodio destinato a entrare nella storia del calcio spagnolo e mondiale.

Il 14 maggio del 1994 il club, guidato in panchina da Arsenio Iglesias e in campo da nomi entrati nella leggenda come Bebeto, Fran, Mauro Silva e Donato, dopo aver lottato per tutta la stagione contro il Barcellona allenato da Johan Cruijff, perse una Liga che si sentiva già in tasca all'ultima giornata, all'ultimo minuto, ad appena 11 metri dalla realizzazione di un sogno che finì in mille pezzi. Una tragedia sportiva a cui Informe Robinson, celebre trasmissione calcistica della televisione spagnola condotta dall'ex-centravanti inglese Michael Robinson, ha dedicato una puntata intitolata Superdépor, te quiero igual: "Super Depor, ti amo lo stesso".

A 11 metri da un sogno: il rigore più famoso nella storia della Liga

A 25 anni di distanza da quel tragico, assurdo, pomeriggio di calcio in scena al Riazor di La Coruna, due alfieri del mitico Superdépor, Bebeto e Miroslav Djukic, intervengono per raccontare come andarono le cose, come un sogno cullato tanto a lungo svanì a soli 11 metri dal traguardo. Due ospiti non casuali, perché se il serbo Djukic fu l'uomo che si prese la responsabilità di calciare quel rigore pesantissimo, fallendo, Bebeto, uno dei più forti attaccanti di sempre e vincitore dei Mondiali pochi mesi dopo con il Brasile, fu colui che avrebbe dovuto farlo ma che invece si rifiutò.

Arrivato all'ultima giornata della Liga con un solo punto di vantaggio sul Dream Team blaugrana guidato da Johan Cruijff, che si sarebbe giocato la finale di Champions League con il Milan nella famosa gara vinta 4-0 dai rossoneri, il Deportivo La Coruna aveva rispetto ai diretti concorrenti una peggiore differenza reti: per essere certi del titolo, gli uomini guidati da Arsenio Iglesias avrebbero dovuto sconfiggere il Valencia, dato che era impensabile che quel Barça si facesse fermare in casa dal pur valido Siviglia.

E anche se un gol del Cholo Simeone, all'epoca mediano degli andalusi, illuse i tifosi del Super Depor, fu presto chiaro che le previsioni della vigilia sarebbero state rispettate: il Barcellona recuperò un doppio svantaggio e andò a vincere 5-2 grazie a una doppietta di Stoichkov e i gol di Romario, Laudrup e Bakero. E mentre arrivavano le notizie dei gol a ripetizione messi a segno dai blaugrana al Riazor cresceva la tensione, con Bebeto e compagni che non riuscivano a passare.

Si sarebbe detto, negli anni, che il Siviglia avesse ricevuto la promessa da parte del Barcellona di un grosso premio in caso di vittoria o pareggio: questo avrebbe spiegato l'atteggiamento estremamente rinunciatario degli uomini guidati da Hiddink e la grande grinta mostrata in campo, ma la verità è che arrivato a un passo dal sogno il Deportivo La Coruna, che appena l'anno precedente aveva raggiunto la promozione nella Liga e che non aveva mai vinto niente in quasi novant'anni di storia, era stato preso dall'ansia tipicamente nota nello sport come "paura di vincere".

E dopo aver frenato nelle ultime giornate, il Superdépor fallì l'appuntamento con la storia anche in quel 14 maggio 1994: tutto sarebbe potuto cambiare all'89esimo minuto, quando tutta la Spagna trattenne il fiato dopo che l'arbitro Lopez Nieto fischiò un rigore a favore degli uomini di Arsenio Iglesias per un fallo di Serer su Nando. Il Riazor esplose, vedendolo come un segnale del destino: non poteva sapere che quel tiro dal dischetto si sarebbe trasformato in una beffa atroce.

Donato, il rigorista ufficiale, era stato sostituito a un quarto d'ora dal termine. Sarebbe toccato a Bebeto, ma come lo stesso brasiliano racconta a Informe Robinson nei giorni precedenti la gara, proprio immaginando una situazione simile, il giocatore aveva informato lo staff tecnico che non se la sarebbe sentita di tirare un rigore così importante. Toccò così a Miroslav Djukic, perno della difesa e giocatore di grande carattere.

La pressione, le aspettative di un intero popolo che stava vivendo un sogno a occhi aperti, però, lo tradirono: il suo tiro di destro fu abbastanza debole e decisamente centrale, facilmente neutralizzato da José Luis González Vázquez, solitamente riserva nel Valencia e destinato a lasciare il club pochi mesi dopo.

Dovevo calciare quel rigore. L'ho fatto. Ho fallito. E basta.

Eppure quella delusione non fu la fine, tutt'altro: dopo quel sogno infranto il Deportivo La Coruna avrebbe scoperto di essere amato ancor più di prima dai suoi tifosi, e avrebbe gettato le basi per un altro Superdépor, che sempre con Donato e Mauro Silva, con gli altri brasiliani Djalminha e Flavio Conceicao e con i gol del pistolero Roy Makaay, avrebbe conquistato la Liga 1999/2000, punto massimo raggiunto da una squadra capace di vincere in un decennio quello che non aveva vinto mai prima di tornare nell'anonimato attuale.

Dal quale, però, potrà sempre nascere un club capace di sconvolgere ancora l'ordine costituito che guida il calcio spagnolo. Difficile, ma non impossibile; dalle parti del Riazor da tempo i tifosi sono abituati a sognare, e anche - lo insegna la storia - ad accettare che i sogni possano restare tali. Non importa, perché alla fine, come racconta Informe Robinson, il pensiero di chi ha i colori bianco-blu nel cuore sarà sempre lo stesso: Superdépor, ti amo lo stesso.