Il tecnico nerazzurro parla alla vigilia della sfida coi biancocelesti: "Mauro è come un giocatore nuovo e domani è uno scontro diretto".

di Redazione Fox Sports - 30/03/2019 15:01 | aggiornato 30/03/2019 15:06

Il tanto atteso ritorno di Mauro Icardi in campo con l'Inter dovrà ancora essere rimandato: Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio, ha infatti rivelato che l'argentino non è convocato.

Mauro in un certo senso è un giocatore nuovo: non si è allenato a lungo e dobbiamo reinserirlo. Così non può essere d'aiuto alla squadra.

Un problema in più per il tecnico che di fatto dovrà schierare un'Inter senza centravanti di ruolo visto l'infortunio di Lautaro Martinez. L'ex allenatore della Roma però non fa drammi ed è fiducioso per la partita di domenica sera.

Agli infortuni ci siamo abituati, è normale che sia un problema ma abbiamo una rosa adeguata. Quello di domani è uno scontro diretto perché la Lazio è una concorrente per la Champions. Ci saranno 3 punti pesanti in palio.

L'Inter quindi dovrà affrontare la Lazio senza i 2 centravanti in rosa (probabilmente con Keita titolare in avanti) ma Spalletti non fa drammi: la squadra nerazzurra vuole vincere e trovare un successo che permetterebbe di avvicinarsi alla prossima Champions League.