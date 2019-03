Serie B, non omologata Benevento-Spezia per il tesseramento di Okereke

Serie B, non omologata Benevento-Spezia per il tesseramento di Okereke

Le società avevano fatto ricorso dopo le rispettive sconfitte sul campo per il caso Okereke, uno dei giocatori nigeriani di cui si contestava la regolarità del tesseramento (per aver aggirato le norme sull'immigrazione) da parte dello Spezia e che aveva "congelato" i risultati delle partite di Serie B .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK