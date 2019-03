I blucerchiati passano in vantaggio dopo neanche un minuto per un erroraccio di Donnarumma sfruttato da Defrel.

di Redazione Fox Sports - 30/03/2019 22:30 | aggiornato 31/03/2019 08:02

È Sampdoria-Milan l'anticipo del sabato sera della 29ª giornata di Serie A. I rossoneri si presentano al Ferraris con voglia di riscatto dopo la sconfitta subita nel derby, risultato che ha fatto scivolare la squadra di Gattuso nuovamente in quarta posizione con 51 punti, scavalcata dall'Inter. Diverso invece il risultato della Sampdoria nell'ultimo turno: i blucerchiati hanno vinto 5-3 in casa del Sassuolo e consolidano il nono posto in classifica con 42 punti, 5 in più della Fiorentina. Giampaolo può godersi Quagliarella, che in settimana è diventato il giocatore più anziano ad aver segnato con la maglia della Nazionale.

La Sampdoria batte il Milan con un gol di Defrel

I padroni di casa passano in vantaggio dopo neanche un minuto sfruttando un erroraccio di Donnarumma che sbaglia un rinvio tirando sui piedi di Defrel che la mette in porta. Il risultato non cambia e la Samp vince 1-0 volanto a -6 dal quarto posto.

La prossima giornata vede la Sampdoria impegnata in casa del Torino, mercoledì 3 aprile alle 21, nel match valido per il turno infrasettimanale. Il Milan invece aprirà i giochi martedì 2 aprile alle 19, quando ospiterà l'Udinese a San Siro. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Sampdoria-Milan: