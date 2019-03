Il dirigente rossonero commenta la sconfitta a Marassi: "Non ci piace parlare degli arbitri ma quello su Piatek è un fallo indiscutibile".

di Redazione Fox Sports - 30/03/2019 22:52 | aggiornato 30/03/2019 22:57

Il secondo stop consecutivo in campionato per il Milan rischia davvero di mettere in discussione il quarto posto in classifica ma dopo la sconfitta in casa della Sampdoria, Leonardo si è presentato ai microfoni di DAZN predicando calma.

È un passo indietro anche se nel secondo tempo ci abbiamo messo il cuore. Ma non dobbiamo fare processi e stare tranquilli, Roma e Lazio sono ancora dietro di noi.

La delusione del 3-2 subito contro l'Inter non è stata ancora smaltita e la squadra di Gattuso deve provare subito a rialzarsi per non perdere il posto Champions. Il dirigente del Milan però è convinto che questo periodo sarà superato.

Sono momenti che ci stanno e vanno gestiti: può capitare di perdere 2 partite di fila.

Nonostante la calma però, Leonardo è tornato con forza su degli episodi arbitrali che secondo lui hanno condizionato pesantemente Sampdoria-Milan. In particolare su 2 calci di rigore che sarebbero stati negati ai rossoneri.