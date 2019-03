Un erroraccio del portiere rossonero decide la sfida di Marassi dopo 38 secondi. Tra i blucerchiati tante sufficienze piene: vediamo insieme i voti del match.

30/03/2019

Sampdoria-Milan è la conferma: la lotta per l'Europa in questa Serie A è una trama incerta e appassionante. E quindi succede che i rossoneri, invece di trovare il riscatto dopo il derby perso prima della sosta, cadano di nuovo. Contro una formazione, quella di Giampaolo, che si diverte un mondo a vivere a insidiare le zone alte della classifica. A Marassi finisce 1-0 per i blucerchiati, anzi "inizia" 1-0: il gol vittoria per i padroni di casa arriva dopo appena 38 secondi. Per un erroraccio, firmato da Donnarumma, che farà discutere molto.

Il Milan rimane così a due punti dal terzo posto dell'Inter, impegnato domani sera contro la Lazio. E la sconfitta della squadra di Gattuso infonde ottimismo tanto nei biancocelesti che nella Roma, rispettivamente a sei e quattro lunghezze di distanza dai rossoneri (con la Lazio che deve anche recuperare una partita).

La doppia frenata rimette in discussione lo sprint del Milan, che era stato capace di scavalcare i cugini nerazzurri al terzo posto. Dall'altra parte, festeggia la Samp di Quagliarella e di Defrel, uomo-partita con quel rimpallo pigliatutto sul passaggio kamikaze di Donnarumma. Giampaolo si gode una stagione sempre più esaltante per i genovesi, adesso a 45 punti insieme a Lazio e Atalanta. Nella lotta per l'Europa League ci sono con tutte le scarpe anche loro, senza precludersi altri obiettivi più ambiziosi. Andiamo adesso a scoprire i voti dell'anticipo serale della 29ª giornata di Serie A.

Tutti i blucerchiati a festeggiare Defrel: è suo il gol vittoria dopo 38 secondi

Serie A, le pagelle di Sampdoria-Milan

Sampdoria (4-3-1-2): Audero 6.5; Sala 6.5, Andersen 6.5, Colley 7, Murru 6.5; Praet 6.5, Vieira 6 (78' Jankto sv), Linetty 7; Ramirez 6 (67' Saponara 6); Quagliarella 6.5 (86' Gabbiadini sv), Defrel 7. Allenatore: M. Giampaolo 7.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma 4.5; Calabria 5.5, Musacchio 5.5, Romagnoli 6, Rodriguez 5.5 (46' Conti 5.5); Biglia 5.5 (71' Paquetá 6), Bakayoko 5.5, Calhanoglu 5; Suso 5.5 (64' Cutrone 6), Piatek 5.5, Castillejo 5.5. Allenatore: G. Gattuso 5.5.

I migliori

Defrel 7

Ok ok, il merito del gol – l'ottavo in Serie A – è più di Donnarumma che suo. Però Gregoire ci ha creduto e l'intuizione di pressare Gigio è stata premiata. E in pressing sui portatori di palla arretrati ha continuato ad andarci per tutta la partita. A inizio ripresa non sfrutta la gran palla di Murru: sarebbe scattata la standing ovation.

Linetty 7

Contro ogni facile pronostico, è lui il nazionale polacco che fa la figura migliore. Se domani doveste passare per Marassi, trovereste ancora il polacco a correre per tutto il campo. Che cuore, Karol, e che lucidità: il filtrante per Quagliarella dopo il quarto d'ora è da giocatore in piena fiducia.

Colley 7

Un muro, il gambiano. Il cliente era Piatek, scomodissimo, ma Omar lo prende come pretesto per esaltarsi. Finisce in crescendo, a difesa di un successo importantissimo per i blucerchiati.

Audero 6.5

Altro confronto a distanza vinto da un blucerchiato: nella serata da dimenticare per Donnarumma, Emil blinda la porta della Samp. La parata sul mancino di Suso, dopo 25 minuti, parla da sola.

I peggiori

G. Donnarumma 4.5

Come a Pescara nell'aprile 2017. Stessi meme spuntati sui social dopo mezzo secondo, stesso smarrimento in chi fatica a vedere il portiere della Nazionale compiere papere simili. Un passaggio superficiale, la palla sparata addosso a Defrel e partita chiusa dopo 38 secondi: una sentenza severa per il malcapitato Gigio. Mezzo voto in più per la super parata di piede su Saponara al 92'.

Calhanoglu 5

Tra gli avanti del Milan, non brilla nessuno. Lui però meno di tutti: non tenta mai la giocata che possa creare superiorità, si fa mordere le caviglie dalle maglie blucerchiate.

Biglia 5.5

Con Bakayoko regista, Lucas è "costretto" ad adattarsi da mezzala. Stasera lo fa senza grossi risultati: zero guizzi, Gattuso lo sostituisce a metà ripresa e gioca la carta Paquetá.