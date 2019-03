La Juventus riparte dal baby fenomeno, che sigla il gol vittoria contro un ottimo Empoli. Tre punti che riportano i bianconeri a +18 sul Napoli, in attesa delle partite di domani.

di Daniele Rocca - 30/03/2019 20:14 | aggiornato 30/03/2019 20:19

Ma quante ne sa Moise Kean. Alla faccia di quello che c'è scritto sulla carta d'identità: classe 2000, un talento purissimo. Ed è grazie a un suo gol che la Juventus torna a vincere in Serie A, davanti a un Empoli che aveva dominato il primo tempo, per poi soccombere nella ripresa. Per mano del gioiellino della Nazionale.

Evitare altre brutte figure. Era stato chiaro Massimiliano Allegri alla vigilia della partita di Serie A. La sconfitta contro il Genoa prima della sosta non era andata giù al tecnico bianconero, che voleva una grande dimostrazione da parte dei suoi, orfani di Cristiano Ronaldo.

Terza assenza consecutiva in campionato per il fenomeno portoghese. Lunedì svolgerà gli accertamenti strumentali, da quel momento se ne saprà di più sulle tempistiche del rientro. Nel frattempo i suoi compagni tornano alla vittoria, riportando a 18 i punti di distacco con il Napoli, impegnato domenica pomeriggio all'Olimpico contro la Roma. Riviviamo la partita nelle pagelle di Juventus-Empoli.

Getty Images Il gol di Kean contro l'Empoli

Serie A, le pagelle di Juventus-Empoli

JUVENTUS (4-3-2-1): Szczesny 6; Cancelo 6, Rugani 6.5, Chiellini 6.5, Alex Sandro 5.5 (61' Spinazzola 6); Emre Can 6 (84' Caceres sv), Pjanic 6.5, Matuidi 6.5 (69' Kean 7); Bentancur 5.5, Bernardeschi 6; Mandzukic 6.5. All. Allegri 6.5.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski 6.5; Veseli 5.5, Maietta 5 (79' Pasqual sv), Dell'Orco 6; Di Lorenzo 6, Traorè 6.5, Bennacer 5.5, Krunic 6.5 (79' Acquah sv), Pajac 5.5 (79' Uçan sv); Caputo 6, Farias 5.5. All. Andreazzoli 6.

I migliori

Kean 7

Due minuti, due palloni toccati, un gol. Quello della vittoria per la Juventus di Allegri. Che lo manda in campo al posto di Matuidi, forse il migliore dei bianconeri fino a quel momento. E la risolve un'altra volta lui. Dopo essersi preso la scena contro l'Udinese e aver fatto sfracelli in Nazionale (gol sia con la Finlandia che con il Lichtenstein), Moise fa centro per la terza volta in Serie A. Gli applausi dello Stadium sono tutti per lui. Rischia di segnare una doppietta, ma Dragowski sfodera una super parata.

Mandzukic 6.5

Gli basta una sponda per risultare decisivo. La spizzata per Kean è precisa, con i tempi giusti, perfetta per l'arrivo dell'attaccante classe 2000. Si fa perdonare così l'errore sotto porta nel primo tempo: colpo di testa debole nonostante fosse liberissimo di colpire al centro dell'area di rigore.

Chiellini 6.5

La solita partita senza sbavature. In più parte dai suoi piedi l'azione del vantaggio bianconero. Lancio dalla difesa a pescare il movimento in profondità di Mandzukic, il resto lo fa Kean. Allegri può rinunciare quasi a tutti i suoi giocatori, ma non a Re Giorgio, il monarca della difesa.

I peggiori

Alex Sandro 5.5

Prestazione opaca quella del terzino sinistro. Non si vede praticamente mai in propensione offensiva, merito anche dell'ottimo lavoro da quella parte del suo Di Lorenzo-Traore, che raddoppiano costantemente la marcatura sia quando c'è da attaccare che in ripiegamento. A inizio ripresa Allegri preferisce inserire forze fresche e manda in campo Spinazzola.

Maietta 5

Si rivela il punto debole della difesa dell'Empoli. Tre errori gravi, solo uno trasformato in rete dalla Juve, nelle altre due situazioni viene salvato dal suo portiere. Nel primo tempo salta a vuoto davanti a Mandzukic, che però non trova la deviazione vincente. Nella ripresa, dopo aver perso la marcatura sul croato, lasciandolo libero di servire Kean, si permette una leggerezza che potrebbe costare il raddoppio bianconero.