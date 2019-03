I bianconeri soffrono ma vincono grazie al gol decisivo di Kean, entrato nella ripresa e bravo a mettere in rete una sponda di Mandzukic

di Redazione Fox Sports - 30/03/2019 20:00 | aggiornato 30/03/2019 23:29

Il secondo anticipo del pomeriggio della 29ª giornata di Serie A è Juventus-Empoli. I ragazzi di Allegri si presentano alla partita dopo la sconfitta subita in casa del Genoa per 2-0, sconfitta che ha visto andare in gol anche l'ex bianconero Sturaro. Il primato dei bianconeri non è stato però intaccato dallo stop di Genova: la Juventus continua ad essere prima in classifica con 75 punti, a +15 dal Napoli secondo. L'Empoli, dal canto suo, è coinvolto in piena lotta salvezza. I toscani hanno vinto l'ultimo match contro il Frosinone, ma restano 17esimi con 25 punti, un punto in più del Bologna terzultimo, che ha comunque vinto in casa del Torino.

Kean ha deciso Juventus-Empoli

I ragazzi di Andreazzoli giocano un grande primo tempo e vanno vicini per 2 volte al vantaggio ma nella ripresa entra Kean che la decide: il classe 2000 ribadisce in porta una bella sponda di Mandzukic segnando il gol del definitivo 1-0.

Il turno infrasettimanale vedrà i bianconeri impegnati nell'anticipo di martedì 2 aprile alla Sardegna Arena contro il Cagliari, fischio d'inizio alle 21. L'Empoli invece aprirà il mercoledì di Serie A alle 19, quando ospiterà il Napoli al Castellani. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Juventus-Empoli: