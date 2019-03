Gattuso arretra Calhanoglu al posto di Paquetá e lancia lo spagnolo nel tridente, panchina per Kessié. Nei blucerchiati c'è Vieira al posto di Ekdal.

30/03/2019

Dimenticare il derby e ritrovare una vittoria che sarebbe fondamentale per la corsa al quarto posto in Serie A: sono questi gli obiettivi che si pone il Milan di Gennaro Gattuso nella difficile trasferta in casa della Sampdoria.

Nell'anticipo serale della 29esima giornata di Serie A il tecnico rossonero lascia in panchina Kessié dopo il furioso litigio con Biglia durante la partita contro l'Inter: sarà proprio l'argentino a giocare titolare con Bakayoko e Calhanoglu. Riposo per Paquetá, in avanti c'è Castillejo.

Nei blucerchiati confermato Quagliarella dopo i gol con la maglia dell'Italia, Vieira (alla quarta da titolare in questa Serie A) sostituisce l'infortunato Ekdal. Ecco le formazioni ufficiali di Sampdoria-Milan.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Biglia, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Castillejo.