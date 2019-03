Senza Cristiano Ronaldo, i bianconeri si affidano alla Joya con Mandzukic e Bernardeschi. Andreazzoli si affida al tandem Caputo-Farias.

di Redazione Fox Sports - 30/03/2019 15:30 | aggiornato 30/03/2019 15:45

Dopo 2 settimane di sosta torna il campionato di Serie A e la Juventus vuole ricominciare il suo cammino verso lo Scudetto, dopo il passo falso di 15 giorni fa a Marasi dove i Campioni d'Italia hanno perso l'imbattibilità per mano del Genoa. All'Allianz Stadium arriva l'Empoli.

In attacco c'è da ovviare all'assenza di Cristiano Ronaldo per infortunio (per la seconda volta in questa Serie A il portoghese non è convocato), quindi Allegri si affiderà a Dybala con Bernardeschi e Mandzukic nel tridente.

In difesa riposerà Bonucci che ha giocato 2 partite con l'Italia: al suo posto Rugani alla nona presenza da titolare nelle ultime 11 partite di Serie A. Andreazzoli invece si affida al tandem d'attacco composto da Caputo e Farias. Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Empoli.

Juventus (4-3-3): Sczsesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Dybala.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Maietta, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pajac; Caputo, Farias.