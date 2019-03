Il tecnico francese ha parlato del presente e del futuro delle Merengues, soffermandosi sulle dichiarazioni di Pogba: "Se vuole venire a Madrid, perché no?"

di Andrea Bracco - 30/03/2019 15:30 | aggiornato 30/03/2019 16:09

L'ultima sosta per le nazionali è andata in archivio ed è quindi ora di tornare a parlare di ciò che resta di questa stagione. Siamo entrati ufficialmente nel rush finale di un'annata che per molti club ha ancora diversi obiettivi da raggiungere. Il Real Madrid però non è tra questi: con l'eliminazione dalla Champions League e i disastrosi scontri diretti col Barcellona che hanno portato le Merengues a salutare campionato e Copa del Rey, ogni elemento del gruppo guidato da Zinedine Zidane sarà chiamato a sfruttare queste ultime 10 partite per guadagnarsi la riconferma.

A ribadirlo è lo stesso Zizou, che nella conferenza stampa di presentazione del prossimo impegno in Liga ha fatto un po' il punto della situazione su tutto ciò che attualmente ruota attorno all'ambiente madridista, cercando di dribblare la maggior parte delle domande riguardanti il mercato, unico argomento ancora caldo in questo periodo:

Mancano ancora un po' di partite, poi vedremo cosa succederà. L'obiettivo adesso è finire bene la stagione, quindi voglio parlare solo dei giocatori che attualmente sono sotto contratto. È una forma di rispetto che devo a ognuno di loro.

L'intervista prepartita si apre così e per il Huesca, fanalino di coda che domenica sera si presenterà al Santiago Bernabeu in situazione disperata, non c'è praticamente spazio. A prendersi la scena è solo il momento delicato del Real Madrid e la situazione legata alla maggior parte dei suoi giocatori, molti dei quali in questi mesi hanno dato segni di nervosismo e, a turno, sono finiti al centro di polemiche varie.

Niente mercato, ma l'accenno ai due grandi obiettivi per la prossima estate è d'obbligo. Florentino Perez ha fatto sapere che stanzierà fino a 500 milioni di euro per condurre una campagna di rafforzamento di prim'ordine. Come profilo per il centrocampo gira da tempo il nome di Paul Pogba, per il quale Zidane nutre una particolare adorazione:

Lo conosco bene e mi piace molto. Sa fare tutto e lo fa bene a tutto campo, per me è un centrocampista di caratura differente. Oggi è dello United ma ha detto cose importanti su Madrid. Vuole venire qui? Perché no?

Da un francese a un altro, che però gioca qualche metro più avanti rispetto al numero 6 del Manchester United. Kylian Mbappé in estate potrebbe lasciare Parigi per motivi non prettamente calcistici: il suo profilo rispecchia esattamente la tipologia di attaccante sul quale il Real Madrid intende lavorare. Il classe 1998 è giovane ma viene già riconosciuto universalmente come un campione e, dalle parti del Bernabeu, i tifosi già sognano di vederlo duettare con Vinicius Junior:

Non possiamo dire quanto valga un giocatore, perché la stima la fanno i club. Io sono acquistato per 72 milioni e fu una pazzia, ma guardate adesso a che punto siamo arrivati. Il giocatore è fortissimo, ma non voglio parlarne per rispetto al PSG.

Poi il punto su chi invece in rosa c'è già. Si parla insistentemente di un Raphael Varane col "mal di pancia", con il centrale fresco campione del mondo che starebbe addirittura pensando di proseguire la propria carriera altrove. Zidane però getta acqua sul fuoco:

La verità è che qui tutti possono scrivere qualunque cosa ed esternare liberamente le loro opinioni. Varane è a Madrid da 8 anni e io lo vedo felice, penso si trovi molto bene e non vedo perché dovrebbe andarsene.

Poi un salto veloce allo scontro con il Huesca, per il quale il tecnico francese ha ancora un nodo da sciogliere legato al portiere. Courtois non ha svolto le ultime sedute con la squadra, quindi Keylor Navas dovrebbe partire dal primo minuto. Nelle ultime ore però rimbalza insistentemente una voce secondo la quale Luca Zidane, figlio d'arte, potrebbe esordire finalmente in Liga: