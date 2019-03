Il manager del Manchester City è tornato sugli spiacevoli episodi accaduti qualche giorno fa in Montenegro: "Discriminazioni contro l'umanità, serve una reazione".

di Andrea Bracco - 30/03/2019 11:17 | aggiornato 30/03/2019 11:21

Il razzismo è una piaga da combattere o si sta dando troppo spazio a pure e semplici manifestazioni di stupidità umana? Per Pep Guardiola non ci sono dubbi: la piaga della discriminazione razziale è viva e sta prendendo sempre più piede anche nel calcio, uno sport che concettualmente e idealmente nasce per unire i popoli e negli anni ha assunto un'importanza sociale di primissimo piano. Il manager del Manchester City ha detto la sua riguardo gli ultimi incresciosi episodi di intolleranza accaduti durante le qualificazioni a Euro 2020.

In particolare, il catalano si è soffermato sugli insulti ricevuti in Montenegro dal "suo" Raheem Sterling e dai compagni Callum Hudson-Odoi e Danny Rose, presi di mira dai tifosi montenegrini dal primo all'ultimo minuto di una partita che si è rivelata una vera e propria battaglia, dentro e fuori dal campo. Se questi ultimi sono rimasti visibilmente scossi dal comportamento degli ultras locali, Sterling invece ha deciso di prendersi la rivincita direttamente sul campo.

Dopo aver segnato il gol del definitivo 1-5, l'esterno inglese si è diretto sotto il settore occupato dai tifosi locali più caldi portandosi le mani alle orecchie e mimando i gesti di una scimmia, probabilmente la miglior risposta a cotanta idiozia che come unico risultato ha avuto quello di mettere in difficoltà la federazione montenegrina. La UEFA aprirà un fascicolo e la selezione di Podgorica rischia sanzioni pesanti, perché il massimo organo europeo ha avviato da tempo una campagna di sensibilizzazione contro il razzismo, studiando pene molto dure per chi trasgredisce.

Il manager del Manchester City, Pep Guardiola: il catalano ha preso posizioni molto forti contro gli episodi di razzismo degli ultimi giorni

Guardiola contro il razzismo: "Serve una reazione collettiva"

Ma il punto è un altro, perché se è vero che le punizioni per questo tipo di comportamenti devono esserci e possibilmente devono anche essere pesanti, va anche studiato il modo per affrontare il problema da più prospettive. Carlo Ancelotti qualche mese fa aveva provato a spiegare la sua posizione verso la discriminazione territoriale della quale è spesso vittima il Napoli, ma gli appelli del tecnico partenopeo sono caduti nel vuoto.

Non che questo rappresenti una particolare sorpresa: molto spesso le parole fanno fatica ad attecchire, soprattutto se pronunciate verso una certa tipologia di persone. Così Guardiola non ha potuto fare altro che accodarsi alle proteste del ct inglese Gareth Southgate, il primo a sollevare il problema degli ululati razzisti nel postpartita contro il Montenegro:

Se capitasse a me sarei pronto a chiedere ai ragazzi di abbandonare il campo. Vanno dati segnali forti contro questo tipo di episodio, perché il calcio è un'arma molto potente per difendere i principi basilari dell'umanità.

Queste di Guardiola sono parole forti, che sottolineano però come ormai la situazione sia definitivamente deragliata. Il manager dei Citizens ha anche affermato che per essere efficace, questo processo di rinnovamento dovrebbe coinvolgere tutte le istituzioni che orbitano attorno al mondo del calcio: