Le Roi parla dell sua ex squadra e della tecnologia: "I bianconeri hanno dimostrato la loro forza. La VAR l'hanno voluta i giornalisti".

di Redazione Fox Sports - 30/03/2019 15:31 | aggiornato 30/03/2019 16:35

Dopo la vittoria in rimonta contro l'Atletico Madrid, la Juventus è diventata una delle grandi favorite per la vittoria finale in Champions League e a confermarlo è una leggenda del club bianconero come Michel Platini.

Il francese ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 e ha nominato proprio la Juventus come la squadra in pole position per sollevare la coppa dalle grandi orecchie. Anche per la presenza in squadra di un fenomeno come Cristiano Ronaldo.

Per me è la favorita, contro l'Atletico ha dimostrato la sua forza. Non so se CR7 sia il migliore di sempre ma quello che Messi e lui fanno da 10 anni è eccezionale.

In ultimo l'ex giocatore della Juventus ha parlato dell'introduzione dell'ausilio tecnologico per gli arbitri di queste stagioni. Platini ha ribadito un concetto ripetuto più volte in questi anni: a lui la VAR proprio non piace.