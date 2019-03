Il Napoli non lascerà partire Kalidou Koulibaly. Carlo Ancelotti lo ha confermato nella conferenza stampa prima della partita di Serie A tra il Napoli e la Roma:

C'è stato modo anche per parla dell'infortunio di Insigne:

Insigne ha fatto questa mattina un'ecografia di controllo, che ha evidenziato l'assenza di particolari lesioni. Ha avuto una contrattura all'adduttore, che non era il muscolo interessato. Lui in precedenza aveva avuto un problema alla zona tendinea. Nel giro di 2-3 giorni sarà a posto, ora valuteremo se impiegarlo mercoledì contro l'Empoli. Non è assolutamente a rischio per la partita contro l'Arsenal. Per Roma ho convocato Gaetano che è a nostra disposizione. Zedadka? Li facciamo venire, li valutiamo, ci aiutano negli allenamenti. Sono interessanti, è utile stare a contatto con i professionisti.