Marc Marquez conquista la pole n° 81 a Rio Hondo. Valentino Rossi punta al primo podio stagionale: "Qui la Yamaha va bene".

di Luigi Ciamburro - 30/03/2019 22:26 | aggiornato 30/03/2019 22:30

Sarà un GP d'Argentina ancora una volta all'ultimo respiro, con il campione in carica Marc Marquez che partirà dalla pole position. Ma incollati allo scarico avrà il crème de la crème della MotoGP: Andrea Dovizioso, Maverick Vinales e Valentino Rossi, oltre ad un arrembante Jack Miller, sempre veloce sin dal venerdì di prove libere. Yamaha dopo questa prova eccellente si riconferma terza forza del campionato davanti alla Suzuki, che fino a questo momento ha deluso le aspettative dopo la buona prestazione.

Sbalorditivo Marc Marquez che conquista la sua 81esima pole in carriera giocandosi la carta delle tre uscite in qualifica. Con il tempo di 1'38"304 mette una pietra sulle polemiche dei giorni scorsi: anche senza deflettore sa come portare al limite la Honda RC213V, ma intanto nel box HRC hanno presentato un progetto 3D di un'appendice in stile Ducati che esordirà ad Austin sul prototipo di Crutchlow. In caso di feedback positivo potrebbe essere l'arma vincente (o invincibile) di un binomio pilota-moto sempre più inossidabile.

Sorride anche Andrea Dovizioso, e a buon ragione. Il tracciato argentino non è mai stato terreno favorevole per la Ducati. Qui non ha mai trionfato, ma ha dimostrato un passo gara tale da poter ambire al gradino più alto del podio. Ancora una volta Maverick Vinales sul giro secco ha dimostrato di avere un pelo in più rispetto al compagno di squadra, ma Valentino Rossi è pronto a riconfermarsi come animale da gara. Gli ingredienti ci sono tutti per assistere ad un'altra sfida MotoGP da batticuore, lottata fino all'ultima curva. E che vinca il migliore, senza le polemiche che hanno accompagnato il finale di gara in Qatar.

MotoGP, Dovizioso: "Il podio è il nostro obiettivo"

Marc Marquez ha dimostrato di avere il miglior passo gara con ogni tipo di gomma. Nel venerdì non ha particolarmente brillato solo per non aver cercato il time attack e non aver montato le gomme nuove, ma quando si è trattato di fare sul serio il fenomeno di Cervera è tornato in cattedra su uno dei tracciato a lui più favorevoli. A mettergli il bastone tra le ruote potrebbe arrivare la pioggia.

Sono contento perché la pole qui è sempre difficile. Una cosa il passo un'altra la pole, appena entrato in pista il grip era molto buono. Il passo gara è abbastanza buono, vediamo domani come sarà il tempo ma conto di fare una bella gara... Dovizioso ha sofferto l'anno scorso, ma due o tre anni fa è stato molto veloce. Dallo scorso anno la Ducati va bene ovunque. Viñales, Crutchlow e Rossi saranno gli altri rivali per la gara. Le condizioni della pista cambiano molto, il resto tocca a me.

Andrea Dovizioso non si attendeva certo una prima fila con un gap così limitato dal Cabroncito. Segno che la Desmosedici ha fatto un ulteriore passo avanti rispetto all'anno scorso e in gara non si escludono sorprese, anche se un podio sarebbe oro colato per chi vuole puntare al titolo mondiale MotoGP.

Sono felice di questi giorni, abbiamo confermato un ottimo passo che non mi aspettavo e siamo riusciti ad essere abbastanza veloci. Non come Marc, ma non siamo così lontani. Le condizioni domani saranno diverse, avrà un effetto, ma non so quale. Partire in prima fila non me lo aspettavo, centrare questo obiettivo era il nostro target per oggi. Domani il podio è il nostro obiettivo, vedremo se riusciremo ad ottenere qualcosa in più.

Valentino Rossi: "Spiace non essere in prima fila"

Non può che essere felice Valentino Rossi, considerando che nei test invernali la sua Yamaha M1 ha evidenziato ancora delle profonde lacune che desiderano essere colmate con aggiornamenti di elettronica. In Qatar ha avuto difficoltà fino al momento della gara, a Termas de Rio Hondo si è rivelato subito competitivo, instaurando un buon feeling con le gomme e senza mai soffrire le difficili condizioni della pista.

Sono contento di partire 4°, mi spiace non essere in prima fila, ma sono a due decimi dalla pole. Ieri è stata una buona giornata, abbiamo subito trovato un buon bilanciamento della moto, ma anche oggi abbiamo migliorato un po', mi trovo bene, ho un buon passo per la gara. C'è da dire che ci sono almeno altri cinque piloti che vanno forte, sarà importante fare tutto bene. Domani poi aspetteremo le condizioni, il meteo é un po' incerto e dobbiamo vedere come sarà.

Come spiegare le sensazioni altalenanti della Yamaha, che un giorno sembra super competitiva e un altro in piena apnea?