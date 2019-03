La stagione 2019 ritorna in pista per il secondo round. Sul circuito di Termas de Rio Hondo, in Argentina, Marquez e Dovizioso partono ancora una volta come i favoriti.

0 condivisioni

di Luigi Ciamburro - 30/03/2019 03:00

La classe MotoGP ritorna in pista tre settimane dopo il chiacchierato GP di Losail. Sul circuito di Termas de Rio Hondo, in Argentina, disegnato dall'italiano Jarno Zaffelli, si corre la seconda tappa del 2019 che si terrà dal 29 al 31 marzo. La scorsa stagione la tappa sudamericana ha regalato momento di grandi emozione e tensione, con Marc Marquez che dopo un sorpasso azzardato ha costretto Valentino Rossi sull'asfalto. Nel dopo gara il pilota Honda si è avvicinato al box Yamaha per porre le scuse, prima di essere allontanato senza troppe cerimonie ed essere oggetto dell'invettiva del Dottore davanti ai mass media.

Il Cabroncito parte con i favori del pronostico, ma Andrea Dovizioso resta in agguato dopo la vittoria nella prima gara. Sarà l'ennesimo duello tra il campione e il vicecampione, ma mai sottovalutare le Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales, la Suzuki di Alex Rins, forte di una GSX-RR nettamente migliorata rispetto alla passata stagione. A reclamare un gradino del podio ci saranno anche Danilo Petrucci, reduce dal timido esordio in Qatar con ilteam Ducati ufficiale, e l'onnipresente Cal Crutchlow, vincitore del GP d'Argentina 2018. Jorge Lorenzo, invece, non sarà ancora al top della forma fisica, ma sicuramente in condizioni migliori rispetto a tre settimane fa e tra i possibili protagonisti.

Termas de Rio Hondo è un circuito di 4,8 km con 5 curve a sinistra e 9 a destra e il rettilineo principale di 1.076 metri. Alle 14 curve della pista corrispondono 8 punti di frenata, il più impegnativo alla curva 5, preceduta dal rettilineo, dove i piloti MotoGP scendono da 324 km/h a 81 km/h. Michelin metterà a disposizione le tre consuete mescole (morbida, media e dura) con costruzione simmetrica sia per l'anteriore che per il posteriore. In caso di pioggia le rain saranno con mescola soft e medium, ma in tal caso le gomme posteriori saranno asimmetriche, con il lato destro più rigido per affrontare al meglio il maggior numero di curve in tal senso.

Andrea Dovizioso davanti a Marc Marquez in Qatar

MotoGP 2019: dove vedere il GP d'Argentina in TV e streaming

Il round argentino di MotoGP sarà seguito come di consueto in diretta TV da Sky Sport MotoGP. La lunga programmazione comincerà giovedì alle 16:00 con la tradizionale conferenza stampa dei piloti. Al termine delle sessioni di prove libere e qualifiche approfondimenti con 'Paddock Live Show' e, a seguire, 'Talent Time', con Guido Meda e Mauro Sanchini. Domenica alle 19:30, poco prima della gara, diretta dalla pit-lane con 'Grid'. Subito dopo il GP andrà in onda 'Zona Rossa' con le interviste ai protagonisti, i commenti a caldo e l'analisi della gara. Il GP d'Argentina sarà trasmesso in differita su TV8 e in diretta streaming per gli abbonati su Sky GO e Now TV.

Sabato 30 marzo 2019

Sky Sport MotoGP HD

19:05-19:20 Q1

Q1 19:30-19:45 Q2

TV8

20:30 Differita Qualifiche

Sky GO e Now TV

19:05-19:20 Q1

Q1 19:30-19:45 Q2

Domenica 31 marzo 2019

Sky Sport MotoGP HD

15:40-16:00 Warm-up

Warm-up 20:00 Gara

TV8

20:30 Gara (differita)

Sky GO e NowTV

15:40-16:00 Warm-up

Warm-up 20:00 Gara