Una delusione per Balotelli e anche per l'allenatore del Marsiglia, Rudi Garcia : l'ex tecnico della Roma ha parlato nella conferenza stampa post partita e non ha rinunciato a lanciare qualche frecciata al suo centravanti.

#OMSCO Le but tout en douceur de Balotelli pour le 1-0 🔥 #OMSCO #OM #Balotelli Via @canalplus pic.twitter.com/nVE8AwqrTQ

L'attaccante italiano segna una doppietta in un quarto d'ora ma l'OM si fa raggiungere. E Garcia lo striglia: "Non deve mettersi a giochicchiare".

