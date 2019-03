Biorou Jean Kean torna a rivolgersi al figlio: "Ho la coscienza tranquilla, lo portavo agli allenamenti e quando me ne sono andato era già alla Juve. E sui trattori..."

di Simone Cola

Continua il botta e risposta tra la nuova stella dell'Italia e della Juventus Moise Kean e il padre Biorou Jean, iniziato nei giorni successivi all'esordio da titolare in azzurro del giovanissimo classe 2000 contro la Finlandia - con tanto di gol - proprio dal genitore, che aveva raccontato di come la madre volesse portare i figli in Inghilterra, ipotesi a cui lui si era opposto spingendolo verso la Juventus, club dal quale attendeva ancora due trattori in cambio.

A certe ricostruzioni Kean aveva risposto con un post su Instagram, in cui sosteneva di non conoscere questa storia della Juventus e dei trattori e, soprattutto, di essere l'uomo che è oggi grazie alla madre, dato che il padre - che aveva creato ulteriori polemiche dicendo di volersi candidare in futuro con la Lega - aveva abbandonato la famiglia quando lui e il fratello Giovanni erano ancora molto piccoli. A La Zanzara, su Radio 24, Biorou Jean Kean smentisce le parole del figlio.

Deve tutto a suo madre? Io ho la coscienza tranquilla, sono io che lo portavo agli allenamenti, non può dire così. Lo conosco, qualcuno gli sta montando la testa. L'ho portato dall'Asti al Torino, poi alla Juve, l'ho sempre seguito, non è mai stato abbandonato. Me ne sono andato? C'è stato un disastro familiare, sono cose private, ma so che lo amo e che lui ama me.

Il padre di Kean a La Zanzara: "Adesso la Juve mi ignora"

Quindi prosegue tornando a raccontare dell'Inghilterra e della famosa storia dei trattori promessi dalla Juventus.

Sua madre voleva portarlo in Inghilterra, la Juve mi chiamò per convincerlo a restare e far saltare tutto, lui non conosce questa storia. Io chiesi cosa avrei avuto in cambio, loro mi dissero che avrei avuto tutto quello che chiedevo. Come agronomo stavo preparando un progetto, avevo bisogno di un trattore o un mietitrebbia, mi dissero che non ci sarebbero stati problemi. Mi sono fidato, e invece adesso mi ignorano perché ho parlato della storia del trattore, se chiedo un appuntamento non mi ricevono. Non volevo soldi, a me basta andare a lavorare.

Difficile dire se Moise Kean cambierà idea sul padre, ma da parte de genitore l'invito a vedersi e a chiarirsi è sempre valido.

Sono sette anni che non lo vedo, lo vedo soltanto in televisione. Ho avuto nove figli perché non avevo la televisione, adesso l'ho comprata e non ne farò più. Figlio mio, sai che ti voglio bene e che mi manchi, ti aspetto per festeggiare i due gol con la Nazionale.

E se il figlio si sente giustamente italiano a tutti gli effetti, non meno innamorato dell'Italia si sente Biorou Jean Kean, che dopo essersi già professato un fan della Lega e di Matteo Salvini, promettendo di candidarsi in futuro per questo partito a Fossano, dove vive, torna a lodare l'attuale ministro dell'Interno.