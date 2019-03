Il giovane attaccante bianconero parla dopo la rete decisiva contro l'Empoli: "Mi piace battere record ma senza lavorare non si va avanti".

In un periodo in cui Cristiano Ronaldo e Dybala hanno problemi fisici e Mandzukic non riesce più a segnare, Moise Kean sembra essere diventato l'uomo della provvidenza per la Juventus (e anche per la Nazionale).

Il giovane attaccante bianconeri ha siglato il gol decisivo in Juventus-Empoli dopo essere subentrato nella ripresa e al termine della partita ha commentato la sua nuova, grande prestazione ai microfoni di Sky Sport.

Sono felice di essere il più giovane a fare 8 gol in Serie A dopo Balotelli, sono pronto a battere altri record ma il lavoro è l'unico modo per riuscirci.

Nella conferenza stampa prima della partita, Allegri ha provato a "proteggere" il gioiello della Juventus spiegando che non è né Cristiano Ronaldo né Messi. Kean ha spiegato che è d'accordo col suo allenatore ma spera di poter arrivare così in alto un giorno.