di Redazione Fox Sports - 30/03/2019 17:43 | aggiornato 30/03/2019 17:48

Tegola per la Juventus e per Massimiliano Allegri: durante il riscaldamento prima della partita contro l'Empoli c'è stato un problema per Paulo Dybala che era stato annunciato nell'undici titolare dei bianconeri.

Il numero 10 della Juventus ha accusato un fastidio alla coscia che lo ha costretto a lasciare il campo. Il tecnico della Juventus ha scelto di mandare in campo Bentancur al suo posto mandandolo direttamente in tribuna.

Una brutta notizia per la Juventus che già oggi deve fare a meno di Cristiano Ronaldo e ora non sa per quanto dovrà fare a meno di Dybala, che contro l'Empoli resterà fuori in attesa di capire l'entità del suo infortunio.