Allarme rientrato quindi in casa Juventus , che dopo i problemi fisici di Ronaldo vuole evitare di fare a meno anche del suo numero 10. Anche se in queste settimane Kean sta dimostrando di poter essere all'altezza della situazione.

Paulo aveva subito un colpo al polpaccio in Nazionale, ha sentito indurirsi il muscolo e lo abbiamo tenuto fuori per precauzione.

Ha sorpreso anche la scelta di non mettere il classe 2000 al momento dell'infortunio di Dybala che è rimasto fuori dalla formazione titolare della Juventus per un problema accusato durante il riscaldamento.

Ha detto di voler diventare come Messi e Ronaldo? Giusto che abbia ambizione, l'ho tenuto fuori perché in questi giorni è stato bombardato dai media. Poi avevo bisogno di cambi...

Il tecnico bianconero commenta la sofferta vittoria e la prestazione del match-winner: "Moise è stato bombardato in questi giorni. Paulo fuori per precauzione".

