Spalletti esclude l'argentino dall'elenco dei convocati per la partita contro la Lazio: ecco il commento dell'avvocato Paolo Nicoletti che aveva deciso con l'ad Marotta il piano di rientro.

30/03/2019 20:57 | aggiornato 30/03/2019 21:02

Proprio quando sembrava essere tornato il sereno, riecco la bufera in casa Inter. A scatenarla le parole di Luciano Spalletti che in conferenza stampa ha fatto sapere che Mauro Icardi non è stato convocato per la partita contro la Lazio in programma domani sera alle 20.30 a San Siro.

Una decisione, questa, che ha spiazzato il giocatore che si aspettava di accomodarsi quantomeno in panchina, vista anche l'indisponibilità di Lautaro Martinez.

Si dice "sorpreso" anche l'avvocato Paolo Nicoletti, persona scelta da Wanda Nara per ricoprire i panni del mediatore e che aveva deciso con l'amministratore delegato Beppe Marotta il piano di rientro dell'ex capitano. Ai microfoni dell'Ansa, Nicoletti ha dichiarato:

Da quanto è rientrato, Icardi si è messo a disposizione della squadra dimostrando grande professionalità e seguendo i passaggi da me convenuti nell'interesse suo e dell'Inter. Passaggi decisi insieme all'ad Beppe Marotta e al presidente, Steven Zhang. La decisione di non convocare Icardi non mi è stata anticipata e non conoscendone le motivazioni non posso commentarla

Nicoletto ha poi concluso:

Ho sentito giornalmente Beppe Marotta che mi ha sempre comunicato che tutto procedeva positivamente"

Probabilmente adesso sarà fissato un nuovo incontro per stabilire i prossimi passi da fare.