I padroni di casa vanno in vantaggio dopo pochissimi minuti grazie al gol di Okaka mentre la rete del definitivo 2-0 la mette a segno Mandragora con un gran destro da quasi 30 metri: torna al successo l'Udinese, stop per il Grifone.

La prima gara del sabato di Serie A è Udinese-Genoa . Il match della Dacia Arena, valido per la 29ª giornata di Serie A, è andato in scena alle 15. La squadra di Nicola si presenta dopo la sconfitta del San Paolo contro il Napoli: il 4-2 subito contro i partenopei e le contestuali vittorie di Empoli e Bologna hanno fatto sì che i friulani adesso si trovino 16esimi in classifica con 25 punti, gli stessi dell'Empoli e solo uno in più rispetto ai felsinei. Discorso diverso del Genoa, che naviga a metà classifica: il Grifone è 12esimo con 33 punti dopo la vittoria ottenuta a Marassi contro la Juventus nell'ultima giornata.

