Il centrocampista tedesco ha il contratto in scadenza nel 2020 ma ha interrotto le trattative per il prolungamento. Il club potrebbe cederlo in estate.

di Franco Borghese - 30/03/2019 12:49 | aggiornato 30/03/2019 12:57

Divorzio in vista. Ilkay Gundogan potrebbe presto lasciare il Manchester City. Il centrocampista tedesco, che si è trasferito in Inghilterra nel 2019, non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con i Citizens. Un problema non da poco per le strategie di calciomercato del club inglese, che deve decidere come muoversi a riguardo.

La situazione è delicata. Il contratto che lega Gundogan al Manchester City scade nel 2020. Quella estiva sarebbe l'ultima finestra di calciomercato nella quale il club inglese potrebbe cederlo incassando una cifra congrua per lui. I Citizens, infatti, lo hanno acquistato per 27 milioni benché fosse in scadenza con il Borussia Dortmund, non lo si può perdere a meno.

Eppure Gundogan ha deciso di non rinnovare, ha interrotto le trattative con il City. Vuole prendersi il tempo giusto per riflettere sul proprio futuro. Dopo tre stagioni in Premier League ha voglia di cambiare aria. O almeno di ragionare sull'opportunità di farlo. Anche perché negli ultimi due anni Gundogan sembra aver superato i problemi fisici che per diverse stagioni lo avevano limitato. In queste condizioni può essere utile a tutti i maggiori club europei.

Gundogan potrebbe sfruttare il mercato per correre verso una nuova avventura

Calciomercato, Gundogan può lasciare il Manchester City

Stando a quanto riportato da Goal e Spox Gundogan avrebbe chiesto al City tempo fino al termine della stagione per riflettere sul proprio futuro. Pep Guardiola ha confermato che la situazione non è affatto semplice:

Se volesse restare al 100% avrebbe già rinnovato. Dobbiamo aspettare e vedere cosa succederà.

Il Manchester insomma non ha dubbi sull'utilità di Gundogan e vorrebbe confermarlo anche per le prossime stagioni. Il tedesco però tentenna: forse è solo un strategia per ottenere un ingaggio più alto. Forse però i dubbi sono veri.

Le possibili destinazioni: c'è mezza Europa

A ottobre Gundogan compirà 29 anni. Il prossimo potrebbe quindi essere l'ultimo grande trasferimento della sua carriera. Su di lui c'è il Bayern Monaco, che durante il prossimo calciomercato estivo potrebbe perdere Thiago e Javi Martinez. I bavaresi vogliono però investire su giocatori più giovani. ll giocatore del City quindi piace, ma non è una priorità. Diverso il discorso per il Borussia Dortmund, dove Ilkay sarebbe il leader del centrocampo.

Tornare in giallonero però non è la prima opzione per Gundogan. A lui non dispiacerebbe tentare un'avventura in un nuovo campionato: in Liga potrebbe interessare a Barcellona (è adatto al gioco) e Real Madrid. Queste le due destinazioni preferite. E con il divorzio in vista con il Manchester City potrebbe anche riuscire a centrare l'obiettivo.