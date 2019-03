Formula 1 Bahrein, Leclerc: "Pole emozionante". Hamilton: "Attaccherò"

Leclerc entusiasta della pole position conquistata. Vettel parte vicino a lui e spera di batterlo. Seconda fila per Hamilton, intenzionato a contrastare i piloti Ferrari.

30/03/2019

Straordinario Charles Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrein 2019 di Formula 1. Sua la pole position in 1'27"866, tempo che rappresenta anche il nuovo record della pista di Sakhir. Il giovane monegasco si era mostrato forte già nelle prove libere e si è confermato velocissimo anche in Q1, Q2 e Q3.

La prima fila della griglia di partenza della gara è completata da Sebastian Vettel, che con l'altra Ferrari ha chiuso col secondo tempo a 294 millesimi dal compagno. Era stato lui il poleman del 2018, però stavolta è secondo e dovrà cercare si superare il teammate alla partenza.

Seconda fila coi piloti Mercedes. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas stavolta devono accontentarsi, però in gara andranno tenuti d'occhio. Meno in palla che in Australia è la Red Bull, che piazza Max Verstappen quinto, ma distante oltre 8 decimi da Leclerc. L'olandese non è abbastanza veloce, anche se comunque fa nettamente meglio del compagno: Pierre Gasly, infatti, partirà dalla deludente tredicesima casella.

Sebastian Vettel e Charles Leclerc felici dopo le Qualifiche di Formula 1 in Bahrein

Formula 1, GP Bahrein 2019: Leclerc e Vettel dopo le qualifiche

Leclerc ovviamente felice dopo il grande risultato conquistato nelle qualifiche del GP del Bahrein 2019. Nell'intervista concessa nell'immediato post-Q3 non ha nascosto la propria gioia per la prima pole position ottenuta da quando corre in Formula 1.

Sono sicuramente molto felice - commenta Charles -. Ho lavorato sodo per non ripetere gli errori commessi nel Q3 dell'Australia. Abbiamo fatto un ottimo lavoro fin dall'inizio e sono estremamente contento. Sarà complicato partire al fianco di Sebastian, è un pilota fantastico. Ho imparato molto da lui e continuerò ad imparare da lui. Oggi sono entusiasta di essere in pole position, è emozionante. Una grande giornata per me, però pensiamo alla gara adesso.

Vettel, a differenza di Leclerc, ha avuto un solo tentativo per dare l'assalto alla pole position. Infatti nella Q3 aveva solamente un set di gomme rosse, avendo dovuto usarne uno in più nella Q2. In ogni caso, il quattro volte campione del mondo è soddisfatto e non manca di complimentarsi col compagno.

Credo che Charles abbia fatto un lavoro fantastico e meriti la pole. Sono contento di essere almeno secondo con l'unico tentativo fatto, siamo in una buona posizione per domani. La cosa più importante è aver ottenuto il risultato desiderato, l'auto ha dato buone sensazioni per tutto il weekend e continueremo a migliorare. Il team sta lavorando bene. Vedremo come andrà la gara.

Lewis Hamilton pronto a dare battaglia nella gara di Formula 1 in Bahrein

Hamilton e Verstappen parlano dopo il Q3

Hamilton era stato il poleman di Melbourne e stavolta a Sakhir si accontenta della terza posizione, seppur vicinissimo a Vettel. Il cinque volte campione del mondo di Formula 1 è consapevole della forza della Ferrari, però in gara attaccherà.

Mi sono divertito - spiega Lewis -, è stato bello vedere il progresso che abbiamo compiuto in questi giorni. La Ferrari ha una velocità incredibile, Charles ha fatto un grande lavoro e gli faccio le mie congratulazioni. Nel mio ultimo giro forse potevo superare Seb, ma comunque bisogna concentrarsi sulla lunga distanza della gara. Cercheremo di dare filo da torcere. Ferrari ha mostrato un passo incredibile, ma non significa che non potremo batterli. Daremo tutto affinché sia possibile.

Meno felice è Verstappen, che sperava di poter essere maggiormente competitivo. In Bahrein la sua Red Bull motorizzata Honda non è al livello di Ferrari e Mercedes. Domenica darà il massimo, come sempre, sperando magari di approfittare di qualche errore degli avversari per prendersi un buon piazzamento al traguardo.