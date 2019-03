Formula 1, GP Bahrein: pole di Leclerc! Prima fila tutta Ferrari

Doppietta Ferrari nelle Qualifiche di Formula 1 in Bahrein. Leclerc in pole position, Mercedes che partono dalla seconda fila. Verstappen quinto.

di Matteo Bellan - 30/03/2019 15:50 | aggiornato 30/03/2019 17:24

È di Charles Leclerc la pole position nel Gran Premio del Bahrein 2019 di Formula 1. Il giovane pilota della Ferrari si è confermato velocissimo nelle Qualifiche e per la prima volta partirà in testa in una gara del campionato. Per il monegasco il record della pista in 1'27"866.

La prima fila della corsa sarà tutta rossa, visto che al fianco di Leclerc scatterà Sebastian Vettel. Il quattro volte campione del mondo non è riuscito a battere il compagno. In Q3 aveva solo un treno di gomme soft nuovo e dunque ha potuto effettuare solamente un tentativo, a differenza dei rivali che ne hanno fatti due. Comunque era fondamentale essere là davanti.

Scatteranno dalla seconda fila Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Questa volta la Mercedes si è dovuta arrendere alla supremazia della scuderia di Maranello, però alla partenza entrambi i piloti cercheranno di mettersi davanti. Quinto Max Verstappen con una Red Bull meno forte che in Australia, con lui in terza fila il buon Kevin Magnussen con la Haas. In top 10 troviamo anche Carlos Sainz, Romain Grosjean, Kimi Raikkonen e Lando Norris.

Sebastian Vettel secondo nelle Qualifiche di Formula 1 in Bahrein

Formula 1, GP Bahrein 2019: diretta live delle qualifiche

Formula 1, GP Bahrein: la top 10 delle Qualifiche

LECLERC 1:27.866 VETTEL 1:28.160 HAMILTON 1:28.190 BOTTAS 1:28.256 VERSTAPPEN 1:28.752 MAGNUSSEN 1:28.757 SAINZ 1:28.813 GROSJEAN 1:29.015 RAIKKONEN 1:29.022 NORRIS 1:29.043

Q3 CLASSIFICATION: That's @ScuderiaFerrari's 62nd front-row lock out 👏#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/Zkg26zRbyt — Formula 1 (@F1) March 30, 2019

17:02 - LECLERC SI MIGLIORA E CONFERMA LA POLE POSITION! RECORD DELLA PISTA IN 1'27"866! PRIMA FILA TUTTA FERRARI! In seconda le Mercedes di Hamilton e Bottas.

17:01 - Vettel chiude in seconda posizione a 202 millesimi da Leclerc! Bottas resta quarto, Hamilton sempre terzo.

16:57 - Vettel sul tracciato di Sakhir, pronto per lanciarsi e fare il suo unico tentativo a disposizione. Importante evitare il traffico. Esce pure Leclerc.

16:56 - Tornano in pista i piloti per l'ultimo time-attack decisivo. Sarà grande lotta!

16:53 - Leclerc primo in 1'27"958. 232 millesimi di vantaggio su Hamilton e 377 su Bottas. Poi ci sono Magnussen, Sainz, Grosjean, Norris e Raikkonen. Vettel e Verstappen non hanno girato.

16:52 - Hamilton davanti a Bottas in 1'28"190.

16:50 - È uscito Leclerc, tra i più attesi di questa qualifica di Formula 1 in Bahrein.

16:48 - SEMAFORO VERDE! Q3 iniziato! I piloti scendono in pista per l'attacco al tempo. Per Vettel ci sarà un solo tentativo, visto che ha solamente un treno di gomme rosse nuovo avendo dovuto fare un secondo tentativo in Q2. Seb attende al box prima di lanciarsi.

BREAKING: ELIMINATED, Q2



11 RIC

12 ALB

13 GAS

14 PER 📸

15 KVY#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/zcptMh0HjC — Formula 1 (@F1) March 30, 2019

16:41 - Esclusi Kvyat, Perez, Gasly, Albon e Ricciardo. Decimo Raikkonen, dentro la top 10 per pochi millesimi. Tra poco il Q3 per stabilire chi partirà in pole position e il resto della griglia di partenza della gara di domenica in Bahrein!

16:40 - Vettel secondo a 310 millesimi da Leclerc. Verstappen resta settimo.

16:39 - Grosjean sale in settima posizione, Magnussen non migliorare e resta quarto.

16:38 - Anche Bottas decide di uscire, nonostante il terzo tempo.

16:37 - Seb esce per lanciarsi. Dietro di lui c'è Raikkonen con l'Alfa Romeo. Pure le Red Bull di Verstappen e Gasly fuori. Solo Leclerc e Hamilton.

16:35 - Al box Ferrari preparano la SF90 di Vettel per il secondo tentativo, il quattro volte campione del mondo non è sicurissimo di andare in Q1 col tempo attuale.

16:32 - 1'28"046 per Leclerc, si mette davanti a tutti con 532 millesimi di vantaggio su Hamilton! Vettel chiuse sesto a oltre 1" dal compagno, giro condizionato dal troppo traffico. Verstappen è davanti a Seb di pochissimo. Il tedesco deve fare un altro tentativo per essere sicuro di accedere al Q1. In top 10 anche Raikkonen, decimo per ora.

16:31 - Bottas chiude in 1'28"830, è primo. Poco dopo Hamilton lo passa, con 252 millesimi di margine. Terzo Magnussen, seguito da Norris e Sainz.

16:29 - Esce Leclerc con gomma rossa soft. Idem Vettel.

16:28 - Bottas in pista, seguito da Hamilton. Anche tanti altri in azione, molto traffico. In Ferrari e Red Bull un po' di attesa ancora.

16:25 - SEMAFORO VERDE! Inizia il Q2!

BREAKING: ELIMINATED, Q1



16 GIO

17 HUL 😮

18 STR

19 RUS

20 KUB#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/xzDZj57Sou — Formula 1 (@F1) March 30, 2019

16:19 - Esclusi Kubica, Russell, Stroll, Hulkenberg e Giovinazzi. Tutti gli altri in Q2. Ferrari che si sono confermate le più veloci, con Hamilton che ha incassato 8 decimi dal leader Leclerc.

16:17 - Norris sale in quarta posizione, il pilota McLaren si conferma veloce sul giro secco. Albon si infila in sesta posizione. Poi Sainz, Magnussen, Verstappen e Grosjean a completare la top 10.

16:16 - Tanta attività in pista negli ultimissimi minuti di sessione, bisogna stare nei primi 15 per accedere al Q2.

16:15 - Hamilton è sceso nuovamente in pista e risale in terza posizione, a 8 decimi da Leclerc.

16:14 - Bottas non migliora il proprio tempo nel suo secondo tentativo lanciato.

16:12 - Vettel fa un lungo in curva 1, arrivando anche al bloccaggio.

16:11 - Verstappen si mette in sesta posizione.

16:10 - Tra Bottas (terzo) e Hamilton ci sono Sainz, Magnussen e Grosjean. Non un giro ideale per Lewis.

16:09 - Bottas si mette al primo posto, Hamilton a 228 millesimi. Leclerc però passa entrambi, cosa fatta anche da Vettel subito dopo! Ferrari in testa con distacchi già importanti sulle Mercedes. Charles ha 1 secondo su Valtteri.

16:08 - 1'30"406 per Norris, momentaneamente primo.

16:07 - Bottas monta gomma rossa, idem Hamilton. Leclerc vicino a Lewis, anche lui con pneumatici rossi. Stanno iniziando a lanciarsi un po' tutti i piloti.

16:06 - Escono anche i piloti Mercedes e Ferrari.

16:05 - Norris in pista con la McLaren.

16:04 - 1'31"125 il primo tempo per Albon, mentre Russell chiude con 1"268 di distacco. Invece Kubica è rientrato al box.

16:00 - I primi a scendere in pista sono Kubica, Albon e Russell.

16:00 - SEMAFORO VERDE! È partita il Q1.

15:55 - Mancano solamente 5 minuti all'inizio della Q1 delle qualifiche di Formula 1 sulla pista del Bahrein International Circuit di Sakhir. I team si stanno preparando al meglio per la sessione. Seguite l'appuntamento insieme a noi!

Qualifying is coming up...



Here's what happened in final practice earlier today 👀#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/sgWJ2fOXLG — Formula 1 (@F1) March 30, 2019

Formula 1: il resoconto delle Prove Libere a Sakhir

Inizia il conto alla rovescia in vista delle qualifiche di Formula 1 in Bahrein. Alle 16 scatta il Q1, dal quale emergeranno i quindici piloti che parteciperanno al Q2, fino ad arrivare al Q3 finale con i migliori dieci. Nell'ultima sessione ci si giocherà la pole position. Nel 2018 fu doppietta Ferrari con Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen. Quest'anno non è esclusa la possibilità di rivedere una prima fila tutta rossa.

Infatti, nelle prove libere c'è stato un dominio da parte della scuderia di Maranello. Lo stesso Vettel e Charles Leclerc hanno occupato le prime due posizioni in FP1, FP2 e FP3. Sono riusciti a infliggere distacchi abbastanza importanti alla concorrenza. Difficile dire che i valori in pista siano quelli visti nei turni pre-qualifiche, però una certezza sembra essere rappresentata dal migliore feeling che la Ferrari ha trovato sulla pista di Sakhir rispetto all'Australia. La SF90 stavolta funziona a dovere.

È possibile che Mercedes non abbia mostrato tutto il proprio potenziale e che in qualifica si dimostri più vicina rispetto a quanto riscontrato nelle prove libere. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono sempre fortissimi quando si tratta di fare time-attack e pertanto non vanno mai sottovalutati. E attenzione sempre a Max Verstappen, che con la Red Bull può sorprendere. Il suo compagno Pierre Gasly dovrà essere all'altezza. Gli altri piloti sono più staccati, ma comunque abbastanza vicini tra loro per darsi battaglia sia oggi che domenica in gara. L'unica eccezione è il team Williams, costantemente nelle ultime posizioni e che avrà un altro weekend difficile.