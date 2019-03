Il fratello di Gonzalo, in una recente intervista, è tornato a parlare della sua (breve) esperienza al Besiktas nel 2007.

30/03/2019

Mentre il fratello Gonzalo dice addio alla Nazionale argentina e continua a far parlare di sé, Federico si gode la sua esperienza ai Columbus Crew che prosegue ormai dal 2012. Una carriera vissuta (inevitabilmente) all'ombra del Pipita, che ha seguito un percorso diverso, ricco di grandi esperienze, di gol e di trofei.

Federico invece si è dovuto "accontentare" di una storia più normale, durante la quale comunque è riuscito a togliersi le sue soddisfazioni. Di tre anni più grande di Gonzalo, come suo fratello minore è partito anche lui dal River Plate, un club che rappresenta un po' una seconda casa per la famiglia Higuain. Da lì, poi, nel 2007 è partito per provare l'avventura all'estero, rispondendo alla chiamata del Besiktas.

Federico Higuain, in una recente intervista rilasciata all'emittente argentina Radio Ataque Futbolero, ha parlato proprio di quell'esperienza, che alla fine non si è rivelata troppo fortunata: nella stagione 2007/2008 ha collezionato solo 9 presenze e un assist nel campionato turco, scendendo in campo in 5 occasioni anche in Champions League ma senza incidere. La sua storia al Besiktas è durata appena 4 mesi, e lui oggi ricorda quel trasferimento come "un errore".

Federico Higuain è ai Columbus Crew dal 2012: arrivava dal Colón e da allora non ha più cambiato maglia

La rivelazione di Federico Higuain: "Una volta uccisero una capra nello spogliatoio"

Due paesi molto diversi, l'Argentina e la Turchia; due mondi distanti sia dal punto di vista geografico che culturale, con usanze che cambiano a seconda della latitudine. Lo sa bene Federico Higuain, che all'epoca si è trovato di fronte ad una scena che non è riuscito a dimenticare:

Quando ero in Turchia, una volta hanno portato una capra nello spogliatoio, le hanno tagliato la testa davanti a me e si sono dipinti la fronte con il sangue

Un qualcosa di davvero distante dalla cultura del fratello di Gonzalo, che come accennato dopo soli 4 mesi ha deciso di cambiare aria e di volare in Messico per unirsi alla causa del Club América. Federico Higuain oggi sembra aver trovato la sua dimensione, gioca e si diverte con la stessa maglia dal 2012. Non si può sapere quanto continuerà la sua storia con i Columbus Crew (il suo contratto scade il 31 dicembre di quest'anno), ma una cosa è certa: anche in caso di addio, difficilmente tornerà a giocare nel campionato turco...