Polverizzati i biglietti del settore ospiti per Arsenal-Napoli, pur fra le solite problematiche telematiche. Tickets ancora disponibili per il match di ritorno del 18 aprile al San Paolo.

di Luigi Ciamburro - 30/03/2019 11:00 | aggiornato 30/03/2019 13:04

Napoli in fibrillazione per la sfida contro l'Arsenal dell'11 aprile all'Emirates Stadium di Londra. Il sorteggio di Europa League non è stato favorevole per gli uomini di Carlo Ancelotti, ma la tifoseria si raccoglie intorno alla squadra come sempre accade nelle grandissime occasioni. I 3000 biglietti a disposizione per il settore ospiti sono stati venduti in tempi record, meno di cinque ore, nella giornata di ieri. Ancora una volta si sono registrati i soliti problemi telematici. Adesso gli ultimi biglietti si troveranno solo attraverso il "secondary ticketing", cioè quel metodo in cui vengono acquistati biglietti e rimessi in vendita su piattaforme illegali a prezzi esagerati.

Per la partita che si giocherà alle 20.00 (ore locali), i biglietti ormai esauriti sono stati acquistati al prezzo di 31 € più commissioni. Una volta stampato il pdf dovrà essere presentato al botteghino n.5 dello stadio San Paolo nei giorni di lunedì 1 e martedì 2 aprile, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, dove sarà rilasciato il biglietto autentico da presentare l'11 aprile all'Emirates Stadium, previa contestuale compilazione e sottoscrizione di un modulo informativo e presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità (non sarà considerata valida la patente). Inoltre il club partenopeo ha messo a disposizione alcuni pacchetti mediante tour operator per i tifosi che vogliano spostarsi con un viaggio organizzato.

All'indomani della corsa al biglietto montano le solite polemiche per i problemi telematici. Appena un'ora dopo l'inizio della vendita sul portale TicketOne la disponibilità di tickets ha dato enormi problemi. I tifosi del Napoli si sono ritrovati davanti alla scritta 'SETA - Error during best seat reservation', un messaggio di errore che compare dopo che l'utente si sia loggato sul sito, abbia letto della disponibilità dei biglietti, atteso la coda e scelto persino la fila del settore. Ironia della sorte, dopo pochi minuti sui siti di secondary ticketing i biglietti sono magicamente apparsi a cifre comprese da 180 a 280 euro.

Koulibaly saluta i tifosi al San Paolo

Napoli, la corsa al biglietto per la gara di ritorno

Il destino del Napoli in Europa League si deciderà nell'impianto di Fuorigrotta il 18 aprile con fischio d'inizio alle ore 21:00. I biglietti per Napoli-Arsenal sono in vendita già dal 26 marzo. Per tutti i possessori di Fidelity Card, i biglietti potranno essere caricati in modalità digitale presso tutti i punti vendita abilitati, esibendo la fidelity, oppure collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it. I tifosi in possesso della Club Azzurro Card e della Fan Away dovranno verificarne la scadenza. Qualora la tessera risulti scaduta sarà necessario dotarsi della nuova Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, acquistabile on line, collegandosi al sito ufficiale della società.

Avranno diritto di precedenza coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento a 9 gare (validità dal 2 Febbraio 2019 al 19 Maggio 2019) e a 7 gare (validità dal 3 Marzo 2019 al 19 Maggio 2019) fino alle ore 23.59 di Domenica 7 Aprile 2019, non necessariamente nello stesso posto dell'abbonamento in corso di validità. Inoltre il club partenopeo rende noto che le prime tre file delle Tribune Posillipo e Nisida e le prime due file dei settori Distinti, Curva A e Curva B, subiranno delle variazioni per i lavori in corso e, pertanto, alcuni posti potrebbero non essere disponibili.

La vendita sarà suddivisa in tre fasi: dal 26 marzo al 2 aprile la vendita potrà effettuarsi solo attraverso il web. Dalle ore 10.00 di martedì 2 aprile la vendita continuerà presso tutti i punti vendita abilitati con le solite modalità. Da lunedì 8 aprile vendita libera per fidelizzati e non fidelizzati, anche per i posti che precedentemente erano riservati ai vecchi abbonati. Questi i prezzi per la partita Napoli-Arsenal di Europa League: non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.