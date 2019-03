Il club giallorosso è al lavoro per individuare il sostituto del centravanti bosniaco. Belotti più lontano, spuntano le ipotesi Higuain e Benedetto.

di Andrea Bracco - 30/03/2019 12:33 | aggiornato 30/03/2019 12:37

Il calciomercato della Roma comincerà da quello che probabilmente sarà il pezzo forte della prossima campagna acquisti. Con Edin Dzeko sempre più lontano dalla Capitale, i giallorossi si sono già messi al lavoro per individuare l'eventuale sostituto del centravanti bosniaco. Serve un profilo pronto e serve anche con urgenza, perché l'opzione che vedrebbe l'ipotetica promozione di Schick a punta titolare non è percorribile per vari motivi.

Anzi, l'attaccante di origine ceca è uno degli osservati speciali da parte della società, che tramite Claudio Ranieri ha già fatto sapere come intende rivoluzionare la rosa in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions League. La Roma muterà molto ma dovrà cercare di mantenersi ai livelli delle milanesi, perché nei prossimi anni sarà molto importante cercare di rimanere aggrappati al treno di Inter e Milan.

Per questo servono profili pronti a dare una mano subito: la perdita di Dzeko sarà sicuramente dolorosa, perché si parla pur sempre di un giocatore di primissimo piano, probabilmente il top a livello qualitativo assieme a Kolarov se comparato al valore medio degli altri giocatori approdati alla Roma negli ultimi anni. Ma il calciomercato, per fortuna, offre tante opzioni interessanti: la pista originale, quella imboccata quando ancora Monchi era il direttore sportivo del club, portava dritta a Torino. Sulla sponda granata c'è un Andrea Belotti che ha sempre stuzzicato i dirigenti romanisti, tanto che nelle scorse settimane si era parlato addirittura di un primo contatto tra le parti.

Andrea Belotti, attaccante del Torino: il capitano granata è un obiettivo della Roma ma potrebbe presto rinnovare con i granata

Roma, caccia all'attaccante sul mercato: Higuain è la suggestione

In realtà il Gallo rientrerebbe in un'operazione un pochino più ampia, ovvero quella che porterebbe in giallorosso Gianluca Petrachi: Pallotta avrebbe dato mandato ai suoi assistenti di scegliere il post Monchi in completa autonomia e, in tal senso, il ds del Toro avrebbe messo d'accordo tutti. Il leccese potrebbe fare da apripista all'approdo di Belotti alla Roma, ma la recente intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport cambia un po' le carte in tavola.

Il centravanti granata ha detto chiaramente di vedersi a Torino anche in futuro, lanciando un segnale forte alla società che a breve dovrà sedersi al tavolo con lui per discutere del rinnovo di contratto. Le sue parole lasciano trasparire la voglia di rimanere nel capoluogo piemontese, dove rinsalderebbe il forte legame che in questi quattro anni è stato in grado di instaurare con l'ambiente.

Il nuovo bomber potrebbe però arrivare comunque dal Piemonte: nelle ultime ore è uscita un'indiscrezione molto interessante, secondo la quale Gonzalo Higuain potrebbe trasferirsi alla Roma. L'operazione è molto complicata soprattutto dal punto di vista della sostenibilità economica, perché il Pipita attualmente prende un ingaggio molto alto - è nella top 5 della Premier League - e quindi andrà fatto eventualmente un discorso spalmato su più stagioni. La Juventus però sarebbe ben disposta a ragionarci su, visto che attualmente in giallorosso ci sono ben tre obiettivi di mercato bianconeri.

Si tratta di Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Kostas Manolas, quest'ultimo individuato come rinforzo di esperienza per la difesa in vista della prossima stagione. Il greco ha una clausola rescissoria da 35 milioni di euro e - in tal senso - la Roma può farci poco. La Juventus ha però intenzione di mantenere buoni rapporti con la controparte e, qualora il Chelsea non dovesse (o potesse, a causa delle note vicende extracalcistiche) riscattare l'argentino, ecco che lo scenario giallorosso acquisirebbe improvvisamente un senso.

Dall'Argentina arriva invece la soluzione esotica: si tratta di Dario Benedetto, che con Higuain condivide la nazionalità e l'apodo, il soprannome. Il Pipa compirà 29 anni a maggio e vorrebbe cimentarsi finalmente in quella che sarebbe la sua prima esperienza europea. Negli ultimi anni Benedetto ha scalato le tappe, diventando una colonna del Boca Juniors e guadagnandosi anche la stima di Jorge Sampaoli. Il ct lo avrebbe anche portato a Russia 2018 se non fosse per il brutto infortunio al ginocchio che ne ha arrestato la crescita.

Oggi però il centravanti è completamente recuperato e diventerebbe un'opzione più economica rispetto a Belotti e Higuain. Il suo rappresentante Marcelo Valeri ha dichiarato alla tv argentina che al momento non ci sono trattative in ballo, ma non è un segreto che il ragazzo avrebbe tutto l'interesse a misurarsi in un contesto superiore per continuare a coltivare il sogno di giocare in nazionale. Con il Boca Juniors il Pipa ha messo insieme 58 partite segnando 37 reti, alcune delle quali molto pesanti. Secondo il Corriere dello Sport costerebbe circa 10 milioni di euro, una valutazione assolutamente nei parametri romanisti.