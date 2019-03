In Spagna ne sono certi: le Merengues non rinnoveranno il contratto del portiere classe 1998. Alla base della scelta c'è proprio la volontà di papà Zinedine.

di Luca Guerra - 30/03/2019 12:22 | aggiornato 30/03/2019 12:31

Alla voce cessioni nel Real Madrid 2019/2020 potrebbe esserci anche Zidane. Nessun addio anticipato con Zizou, tornato sulla panchina delle Merengues a inizio marzo per prendere il posto di Santiago Solari. A salutare il Bernabeu potrebbe essere Luca Zidane, terzo portiere della Prima Squadra, che vedrà il suo contratto andare in scadenza a giugno.

Titolare indiscusso nel Castilla, la squadra B del Real Madrid, il classe 1998 Luca non ha praticamente mai trovato spazio con Sergio Ramos e compagni dal momento del suo arrivo in squadra. Una sola la presenza a referto, nell'ultimo turno della Liga 2017/2018 contro il Villarreal. Il contratto di Zidane jr con i Blancos andrà a scadenza nel prossimo giugno e in Spagna sono abbastanza certi che Zinedine non spinga per il rinnovo del contratto di suo figlio.

Secondo Sport, ci sarebbe proprio la volontà di "ZZ" alla base della mancata apertura delle trattative per il prolungamento del legame tra Luca Zidane e il Real. La porta delle Merengues, con la presenza di Keylor Navas e Courtois e l'imminente rientro alla base di Lunin dal prestito al Leganés, è sufficientemente coperta.

La notizia del possibile addio di Luca Zidane ha stupito gli addetti ai lavori vicini al Real Madrid, non tanto per la sua importanza all'interno della rosa ma quanto per il grado di parentela diretto con il suo allenatore. Alla base di non rinnovare il contratto dell'attuale terzo portiere dei Blancos ci sarebbe anche un retroscena risalente all'esordio di Luca contro il Villarreal nell'ultima partita dello scorso campionato, rivelato da As.

Il 20enne fu preferito al vice designato di Keylor Navas, Kiko Casilla. Che non avrebbe gradito affatto la scelta del suo allenatore per una ragione prettamente economica: il suo contratto avrebbe infatti previsto un bonus per le presenze stagionali pari a 600mila euro, che l’assenza nell’ultima di campionato non avrebbe fatto scattare.

La carriera di Luca Zidane tra i pali potrebbe proseguire nel Basilea. Gli svizzeri avrebbero già sondato il terreno per le prestazioni del portiere nato il 13 maggio 1998, due mesi prima della finale di Coppa del Mondo vinta in casa dalla Francia di papà Zinedine contro il Brasile. Se l'addio dovesse concretizzarsi, Luca sarebbe il secondo figlio di Zidane a lasciare il Real dopo Enzo, ceduto nell'estate 2017 all'Alaves.