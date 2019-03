Secondo la stampa spagnola l'attaccante avrebbe comunicato alla società la sua intenzione di rimanere. E il Cholo se lo coccola: "Giocatore fondamentale".

di Andrea Bracco - 30/03/2019 09:31 | aggiornato 30/03/2019 09:36

Da possibile pezzo grosso a probabile occasione mancata di mercato: lo status di Antoine Griezmann è cambiato radicalmente nelle ultime ore, ovvero da quando il giocatore avrebbe deciso di mettere fine alle voci di calciomercato che speculavano sul suo prossimo futuro. Sono infatti in forte aumento le possibilità di vederlo ancora prossimamente con la maglia dell'Atletico Madrid, pronto per aprire un nuovo ciclo dopo le delusioni sportive maturate nell'ultimo mese, quando la squadra in pochi giorni è stata eliminata dalla Champions League e poi, con la sconfitta di Bilbao, ha praticamente detto addio alle speranze di vincere la Liga.

Secondo le indiscrezioni del quotidiano spagnolo As, Grizou avrebbe già comunicato la sua decisione sia alla società che a Diego Simeone, il quale avrebbe appreso con gioia la notizia, commentandola poi in conferenza stampa con una frase abbastanza significativa:

Non riesco a immaginarmi un Atletico senza Griezmann: è un giocatore fondamentale per la squadra.

Parole forti, che testimoniano ancora una volta come il legame tra i due sia molto forte e, contestualmente, quanto entrambi siano ormai morbosamente attaccati all'ambiente colchonero. Simeone, che di recente ha rinnovato il suo vincolo con la società fino al 2022, pochi giorni fa aveva perso già un perno della squadra come Lucas Hernanrdez, passato al Bayern Monaco per la cifra record di 80 milioni di euro. Questo annuncio aveva fatto tremare i tifosi biancorossi, impauriti dalla prospettiva di vedere sfaldarsi una macchina quasi perfetta da qui ai prossimi mesi.

Griezmann e l'Atletico sembrerebbero adesso molto più vicini, con buona pace del Barcellona. Il club blaugrana seguiva l'attaccante da almeno due anni e, in questo lungo lasso di tempo, lo ha costantemente lavorato ai fianchi per convincerlo ad accettare l'offerta catalana. L'idea di Bartomeu è sempre stata quella di comporre un tridente dei sogni con Messi e Suarez ma, stando alle ultime voci, la strada potrebbe diventare improvvisamente impraticabile nonostante la sensibile riduzione della clausola rescissoria, che scenderà da 200 a 120 milioni di euro a partire da luglio.

Le documentaire « Antoine Griezmann : Champion du monde » maintenant disponible sur Netflix. ⭐⭐ pic.twitter.com/t4hhHrSuNP — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) March 21, 2019

Su questa vociferata decisione avrebbe influito anche l'atteggiamento del presidente Cerezo: secondo la stampa spagnola, il numero uno dei Colchoneros avrebbe incalzato Griezmann a esporsi in maniera netta e definitiva, perché l'Atletico Madrid del futuro ripartirà proprio da lui e non si vuole correre il rischio di trovarsi in squadra un leader demotivato. D'altro canto, con la scadenza del contratto prolungata di recente fino al 2023, la volontà del calciatore diventa il fattore principale sul quale le eventuali pretendenti avrebbero dovuto giocare la loro partita di mercato.

Inoltre, la permanenza della punta francese permetterebbe alla dirigenza di non toccare il reparto offensivo sul calciomercato in vista della prossima stagione, quando andranno fatti ingenti investimenti nella zona centrale della difesa (Godin andrà via, ma anche Savic non è sicuro della riconferma) e soprattutto sulle fasce, dato che il Cholo sarà chiamato a fare delle valutazioni precise su Juanfran e Filipe Luis, elementi anagraficamente molto avanti con l'età. Il riscatto di Morata sarà quindi l'unica mossa in attacco per una squadra che ripone molta fiducia sul recupero di Diego Costa. E che, soprattutto, per molti anni ancora potrebbe essere guidata dal suo leader con il numero 7 sulle spalle.