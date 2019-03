Calciomercato: De Ligt e il suo destino in mano a Raiola

Sono giorni densi di impegni e di emozioni quelli di Matthijs de Ligt. Il difensore centrale dell’Ajax nella prossima settimana dovrà affrontare il PSV Eindhoven per tentare il sorpasso in classifica e subito dopo dovrà affrontare la Juventus nell'andata dei quarti di finale di Champions League.

Proprio i bianconeri, poi, lo stanno cercando da tempo sul calciomercato, per tentare di portarlo a Torino la prossima stagione. In un'intervista rilasciata a Tuttosport, de Ligt ha parlato di tutti questi argomenti, a partire dalla sfida di Champions:

Poi parla dei difensori bianconeri, che in futuro potrebbero essere suoi compagni di squadra:

Chiellini mi piace tantissimo ed è fortissimo, uno dei migliori in assoluto a difendere. Apprezzo anche Bonucci, sono due tra i migliori centrali d’Europa e sarà un onore per me sfidarli. Per un giovane come me sono entrambi due modelli a cui ispirarsi.