Il giocatore coinvolto in un incidente, per fortuna nessuna conseguenza per lui e per lo scooterista. Federico è alle prese con un infortunio e salterà la gara col Torino.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 30/03/2019 11:04 | aggiornato 30/03/2019 11:09

Momenti di paura per Federico Chiesa e per un uomo di 40 anni della provincia di Prato coinvolti in un incidente stradale nel pomeriggio di venerdì. Il sinistro è avvenuto tra Piazza Giacomo Puccini e via Francesco Baracca poco dopo le 17.30. La Polizia sta ricostruendo la dinamica dei fatti per accertare quanto avvenuto e le responsabilità.

Secondo una prima ricostruzione la macchina del giocatore della Fiorentina e lo scooter su cui viaggiava il quarantenne si sarebbero affiancati e toccati. Nell'impatto l'uomo è stato sbalzato dal mezzo e nella caduta ha poi riportato alcune ferite. Sul posto si sono subito recati la polizia municipale e il 118.

Chiesa è rimasto illeso, per lui solo un grande spavento, mentre lo scooterista è stato ricoverato al Careggi in codice giallo. L'uomo sta bene e verrà dimesso nelle prossime ore, per lui solo alcune escoriazioni. Ma niente di preoccupante. Per fortuna quindi nessuno ha riportato conseguenze gravi.

Chiesa coinvolto in un incidente stradale a Firenze

Chiesa: un momento poco fortunato

Accantonato questa spiacevole parentesi, ora Federico Chiesa può tornare a concentrarsi sul campo. L'infortunio al retto addominale è ancora del tutto superato. Nei giorni scorsi si era diffusa la voce che si potesse trattare di pubalgia, un'ipotesi seccamente smentita dalla Fiorentina. Solo un problema muscolare derivato dall'accumulo di tossine delle tante partite giocate e dal cambio di regime d'allenamento avvenuto in Nazionale.

Pioli e lo staff medico non vogliono affrettare i tempi, per questo è molto complicato pensare a un Chiesa titolare contro il Torino. Molto più probabile che il giocatore si accomodi in panchina o non venga addirittura convocato. Del resto lo stesso allenatore viola è stato piuttosto chiaro in merito intervenendo in conferenza stampa:

Federico sta meglio rispetto a qualche giorno fa, ma è complicato vederlo in campo domenica. Fare previsioni sul suo rientro adesso è difficile, per il tipo di gioco che attua deve stare al 100% e non al 70. Quindi ora l'obiettivo è metterlo nelle condizioni migliori.

Insomma il momento non è dei più felici per il talento della Fiorentina. Tra incidente e infortunio sono stati giorni un po' complicati. Il primo si è risolto per fortuna senza alcuna conseguenza di rilievo, il secondo sembra comunque non così grave come ipotizzato nelle prime ore post rientro dall'Azzurro. La Fiorentina vuole recuperare il suo talento e la missione sembra comunque possibile a stretto giro di posta. Probabilmente già dalla prossima settimana.