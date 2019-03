L'argentino decide la gara con una punizione deviata da Victor Sanchez e poi con una rasoiata su assist di Malcom: i catalani sono ormai lanciati verso il titolo.

di Simone Cola - 30/03/2019 18:26 | aggiornato 30/03/2019 18:31

All'inseguimento di un nuovo Triplete, il Barcellona ospita al Camp Nou, nel 29esimo turno della Liga, i concittadini dell'Espanyol nell'edizione numero 210 del Derbi Barceloní, la sfida che da sempre divide le due squadre principali del capoluogo della Catalogna. Una rivalità un tempo politica (il Barça indipendentista, i Periquitos a favore del governo centrale) che oggi continua a essere molto sentita soprattutto dagli ospiti. 93mila gli spettatori per una gara che si preannuncia spettacolare.

A 10 turni dal termine l'Espanyol non ha infatti più molto da chiedere alla Liga, ma rompere le uova nel paniere ai più ricchi e potenti cugini del Barcellona, che con una vittoria si avvicinerebbe in modo determinante al titolo, è un bello stimolo a vendere cara la pelle. D'altra parte i blaugrana, decisi ad archiviare le questioni relative al campionato il prima possibile per poi dedicarsi con serenità alla doppia sfida valida per i quarti di Champions contro il Manchester United, vogliono i tre punti e schierano la formazione migliore.

Il Barcellona scende in campo con il consueto 4-3-3: assente Dembélé, sarà Coutinho a completare il tridente offensivo con il pistolero Suarez e Leo Messi, mentre dopo numerose tribune in panchina c'è Kevin-Prince Boateng. Sistema di gioco completamente rinnovato per l'Espanyol: Cesc Rubi, doppio ex come il collega rivale Valverde - fu collaboratore tecnico al Barça - schiera i suoi con un 5-4-1 molto coperto ma non certo rinunciatario a prescindere.

Ernesto Valverde da giocatore ha indossato le maglie di Espanyol e Barcellona, allenando poi entrambi i club anche da tecnico.

Liga, 29esima giornata: il Barcellona stende l'Espanyol

A fare la partita sono comunque, ovviamente, i padroni di casa: Suarez e compagni si accorgono però ben presto che gli spazi, superata la trequarti, sono davvero stretti. Gli ospiti non concedono spazi, e dopo un errore al minuto numero 9 di Messi, murato dopo un bello slalom ma partito comunque in posizione di netto fuorigioco, è Rakitic a sfiorare il gol calciando a lato di un soffio da fuori area un bel pallone lavorato per lui da Suarez in contropiede.

Un errore, quello di lasciare campo ai blaugrana, che l'Espanyol non ripeterà fino all'intervallo: la pressione del Barça aumenta, e alla mezz'ora Victor Sanchez tenta di anticipare Piqué di testa ma rischia l'autogol, con l'ex-Milan Diego Lopez che è bravo a volare e salvare in corner. Grazie alla lucida regia di Marc Roco e al principio di non butare mai via il pallone, l'Espanyol lentamente alza il baricentro e al 38esimo è Lenglet che deve anticipare in corner Borja Iglesias che stava per essere pericolosamente servito da Victor Sanchez in incursione offensiva.

Al 42esimo altra grande occasione per il Barcellona: la difesa ospite, davvero ben organizzata e guidata da un Naldo lucido e bravissimo nel leggere le azioni degli avversari, rischia di essere superata da un tocco involontario su lancio di Busquets che rimette in gioco Messi: l'argentino, solo davanti a Diego Lopez, mette incredibilmente fuori alla sinistra del portiere. Si va così al riposo sullo 0-0.

Secondo tempo: disastro di Victor Sanchez, solita firma di Messi

La seconda frazione di gioco si apre sullo stesso canovaccio visto nei primi 45 minuti di gioco, ma lentamente il Barcellona ancora di più il sopravvento pur senza riuscire a trovare lo spunto vincente: al 62esimo Coutinho serve Malcom, entrato al posto di Arthur, ma il tiro del brasiliano è deviato in corner da un altro grande intervento di Diego Lopez. Cinque minuti dopo Rakitic scaglia un tiro da fuori area che ancora una volta esce di poco a lato e dopo 60 secondi su cross rasoterra di Jordi Alba è Coutinho a sparare alto.

Ormai si gioca a una porta sola, e una percussione centrale di Messi in dribbling viene fermata fallosamente da Victor Sanchez al limite dell'area: sulla punizione che segue, calciata proprio dalla Pulce, il capitano dell'Espanyol - fino a quel momento uno dei migliori in campo - interviene con un goffo colpo di testa in prossimità della linea che non solo non impedisce al pallone di entrare ma addirittura beffa Diego Lopez, che forse però non sarebbe comunque arrivato sulla conclusione.

Il gol del vantaggio sblocca il Derbi Barceloní e scioglie il Barça, che però a lungo non trova il colpo del KO e addirittura si espone in un paio di occasioni alle iniziative ospiti dove Lenglet è bravissimo ad anticipare Wu Lei, entrato al posto di Borja Iglesias. A chiudere ogni discorso è come sempre Leo Messi, che segue un'azione portata avanti sulla sinistra da Malcom e su assist rasoterra del brasiliano trafigge Diego Lopez con una grande conclusione in corsa.

Quel che resta della gara è pura accademia: il Barcellona piega l'Espanyol, si aggiudica il Derbi Barceloní - l'ultimo perso in campionato risale addirittura al 2009 - e ipoteca seriamente la vittoria della Liga grazie al solito, incontenibile, Messi. Il Triplete è sempre nel mirino, adesso sotto con il Manchester United.

Liga, 29esima giornata: il tabellino di Barcellona-Espanyol 2-0

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo (59' Sergi Roberto), Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur (59' Malcom); Messi, Suarez, Coutinho (82' Vidal). All.: Valverde.

Espanyol (5-3-1-1): Diego Lopez; Rosales, Lluís Lopez, Naldo, Hermoso, Pedrosa; Granero, Marc Roca, Victor Sanchez (78' Alfa Semedo); Melendo (65' Sergio Garcia); Borja Iglesias (64' Wu Lei). All.: Cesc Rubi.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande.

Ammoniti: Victor Sanchez, Granero, Pedrosa, Rosales.

Gol: 71' Victor Sanchez (AG), 88' Messi.